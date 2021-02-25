Esquema no ES criava idosos fictícios para sacar benefício do INSS

A Polícia Federal deflagrou em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (25), a Operação Hydra, que tem por objetivo desarticular um esquema montado para obtenção fraudulenta do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. O recurso tem a finalidade de ser o sustento de idosos com mais de 65 anos (LOAS) pobres e sem renda. A ação contou com a participação de 23 policiais federais.
Os envolvidos no esquema criminoso produziam documentos de pessoas com mais de 65 anos, para que idosos envolvidos na fraude, e se passando por esses personagens fictícios, comparecessem ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e requeressem os benefícios assistenciais.
A investigação da Polícia Federal teve início em setembro de 2019 e revelou que a fraude vem ocorrendo, ao menos, desde 2013, o que pode ter gerado um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 1 milhão.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Montanha e Mucurici, no Norte do Espírito Santo, e Nanuque, em Minas Gerais.
Segundo a Polícia Federal, o nome da operação se refere à Hydra de Lerna, monstro da mitologia grega que possuía várias cabeças, assim, como faziam os investigados, criando vários falsos idosos.
CRIMES INVESTIGADOS
Os envolvidos são investigados pelas práticas de crimes de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), cujas penas totais ultrapassam os 15 anos de reclusão.