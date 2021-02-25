Esquema no ES criava idosos fictícios para sacar benefício do INSS

Polícia Federal desarticula esquema ilegal de recebimento de benefícios do INSS Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Federal deflagrou em São Mateus , no Norte do Espírito Sant o, nesta quinta-feira (25), a Operação Hydra, que tem por objetivo desarticular um esquema montado para obtenção fraudulenta do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. O recurso tem a finalidade de ser o sustento de idosos com mais de 65 anos (LOAS) pobres e sem renda. A ação contou com a participação de 23 policiais federais.

Os envolvidos no esquema criminoso produziam documentos de pessoas com mais de 65 anos, para que idosos envolvidos na fraude, e se passando por esses personagens fictícios, comparecessem ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e requeressem os benefícios assistenciais.

A investigação da Polícia Federal teve início em setembro de 2019 e revelou que a fraude vem ocorrendo, ao menos, desde 2013, o que pode ter gerado um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 1 milhão.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Montanha e Mucurici, no Norte do Espírito Santo, e Nanuque, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, o nome da operação se refere à Hydra de Lerna, monstro da mitologia grega que possuía várias cabeças, assim, como faziam os investigados, criando vários falsos idosos.

CRIMES INVESTIGADOS