Criança de três anos é baleada na calçada de casa em São Mateus

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um menino de três anos foi atingido por tiros enquanto estava na calçada de casa em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar , a mãe da criança contou que estava sentada com o filho na calçada de sua casa, no bairro Bom Sucesso II. Neste momento, uma motocicleta com duas pessoas passou. O condutor era homem e a garupa mulher. Quando a passageira desceu do veículo, o piloto fez vários disparos em direção a um carro que havia acabado de sair de um beco. Em seguida, os dois veículos tomaram destino ignorado.

Mesmo tentando se abrigar, a mulher percebeu que seu filho havia sido atingido por alguns dos disparos e estava sangrando. A criança foi levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Segundo a PM, dados médicos apontaram que a criança foi alvejada na região lombar e no braço. O quando de saúde da criança não foi informado.

A criança foi levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares Crédito: Rapahel Verli

OUTRA VÍTIMA

Durante a confecção da ocorrência, os policiais receberam informações de que mais uma pessoa vítima de disparos teria dado entrada no hospital. Os militares retornaram ao local e localizaram a vítima. O homem relatou que estava em um bar próximo de onde ocorreu o fato e acabou sendo atingido por um disparo na região da coxa direita. De acordo com a PM, nenhum suspeito foi localizado.