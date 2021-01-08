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Violência no Norte

Criança de três anos é baleada na calçada de casa em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança contou que uma motocicleta com duas pessoas passou e o piloto fez vários disparos em direção a um carro que havia acabado de sair de um beco. O menino acabou sendo atingido
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 jan 2021 às 12:26

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 12:26

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um menino de três anos foi atingido por tiros enquanto estava na calçada de casa em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (8).
De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança contou que estava sentada com o filho na calçada de sua casa, no bairro Bom Sucesso II. Neste momento, uma motocicleta com duas pessoas passou. O condutor era homem e a garupa mulher. Quando a passageira desceu do veículo, o piloto fez vários disparos em direção a um carro que havia acabado de sair de um beco. Em seguida, os dois veículos tomaram destino ignorado.
Mesmo tentando se abrigar, a mulher percebeu que seu filho havia sido atingido por alguns dos disparos e estava sangrando. A criança foi levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Segundo a PM, dados médicos apontaram que a criança foi alvejada na região lombar e no braço. O quando de saúde da criança não foi informado.
Pacientes reclamam de falta de atendimento no Roberto Silvares e nas unidades de saúde de São Mateus, ES
A criança foi levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares Crédito: Rapahel Verli

OUTRA VÍTIMA

Durante a confecção da ocorrência, os policiais receberam informações de que mais uma pessoa vítima de disparos teria dado entrada no hospital. Os militares retornaram ao local e localizaram a vítima. O homem relatou que estava em um bar próximo de onde ocorreu o fato e acabou sendo atingido por um disparo na região da coxa direita. De acordo com a PM, nenhum suspeito foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

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