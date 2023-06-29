O Espírito Santo criou 13.593 vagas de trabalho formais em maio, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29), pelo Ministério do Trabalho. O resultado é o melhor desde o início do Novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), que começou a valer em 2020.
O aquecimento do emprego no setor privado capixaba no quinto mês do ano foi puxado pelo setor agropecuário, com 7.138 contratações. O segmento de serviços aparece com 2.759; o comércio, com 1.484; a indústria, com 1.362; e a construção, com 850 efetivações.
A pesquisa, que leva em consideração as informações do E-Social dos empregadores jurídicos e domésticos, mostra que a Serra foi a campeã de vagas abertas, com 1.857 novas oportunidades somente em maio.
Em segundo lugar no ranking está Sooretama, cidade do Norte do Estado. Foram 1.842 chances criadas. Depois, aparecem Linhares, com 1.246, e Jaguaré, com 1.109. Vitória, capital capixaba, ficou em quinto lugar ao abrir 1.080 empregos.
Espírito Santo cria 13.593 vagas de empregos formais em maio
Em 2023
No ano, de acordo com o levantamento, foram abertos 29.169 postos de trabalho. O setor de serviços foi o responsável pelo maior número de contratados entre janeiro a maio, com 10.222 carteiras assinadas.
Em seguida, aparece a agropecuária com 9.139 novos trabalhadores no período. A construção civil abriu 5.021; a indústria, 3.595; e o comércio, 1.192.