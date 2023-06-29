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Dados do Caged

Espírito Santo cria 13.593 vagas de empregos formais em maio

No quinto mês de 2023, os setores agropecuário e de serviços foram os que mais se destacaram; entre as cidades, a Serra foi a líder em novos postos de trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2023 às 15:26

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 15:26

Vista aérea do Serra Park Log, onde a Usaflex instalou o seu centro de distribuição
Centro de distribuição na Serra: cidade tem sido líder em abertura de vagas no Estado Crédito: Serra Park Log/Divulgação
Espírito Santo criou 13.593 vagas de trabalho formais em maio, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29), pelo Ministério do Trabalho. O resultado é o melhor desde o início do Novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), que começou a valer em 2020.
O aquecimento do emprego no setor privado capixaba no quinto mês do ano foi puxado pelo setor agropecuário, com 7.138 contratações. O segmento de serviços aparece com 2.759; o comércio, com 1.484; a indústria, com 1.362; e a construção, com 850 efetivações.
A pesquisa, que leva em consideração as informações do E-Social dos empregadores jurídicos e domésticos, mostra que a Serra foi a campeã de vagas abertas, com 1.857 novas oportunidades somente em maio.
Em segundo lugar no ranking está Sooretama, cidade do Norte do Estado. Foram 1.842 chances criadas. Depois, aparecem Linhares, com 1.246, e Jaguaré, com 1.109. Vitória, capital capixaba, ficou em quinto lugar ao abrir 1.080 empregos.
Espírito Santo cria 13.593 vagas de empregos formais em maio

Em 2023

No ano, de acordo com o levantamento, foram abertos 29.169 postos de trabalho. O setor de serviços foi o responsável pelo maior número de contratados entre janeiro a maio, com 10.222 carteiras assinadas.
Em seguida, aparece a agropecuária com 9.139 novos trabalhadores no período. A construção civil abriu 5.021; a indústria, 3.595; e o comércio, 1.192.

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