Programa público de aceleração no ES encerra ciclo movimentando R$ 9,7 milhões

Encerramento do primeiro ciclo do programa público de aceleração de startups, Seedes, reuniu participantes e autoridades no Palácio da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Levi Mori

Depois de seis meses de aceleração, as 30 startups participantes do Seedes - primeiro programa público de aceleração do Espírito Santo - faturaram em conjunto o total de R$ 9,7 milhões e empregaram 107 pessoas. Os resultados foram apresentados na conclusão deste primeiro ciclo, durante o evento Demoday, que aconteceu no Palácio da Fonte Grande, sede administrativa do governo estadual, na última terça-feira (20).

Para alcançar seus objetivos, o Seedes contou com um investimento de R$ 3 milhões provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia. Com isso, o programa ofereceu suporte, recursos, capacitações e networking, possibilitando a realização de mais de 70 eventos, cerca de 130 mentorias e mais de 150 conexões estratégicas entre as startups e profissionais do setor.

"O maior impacto que o programa traz para o ecossistema é a capacidade de gerar parcerias e conexões com as startups participantes: contamos com facilitadores voluntários trazendo conhecimento para os empreendedores, realizamos diversas conexões de negócio entre o mercado e as startups e ainda visibilidade e acesso para os mais diferentes ambientes de inovação do Estado." Angelo Santos - Head de Aceleração do Seedes

O encerramento contou também com diversos painéis e palestras, abordando temas como o impacto econômico das startups no Espírito Santo, as oportunidades de conexão com o mercado capixaba e o papel das instituições acadêmicas como agentes de inovação

Angelo Santos, head de Aceleração do Seedes, durante o evento de encerramento do programa Crédito: Levi Mori

O Painel 1, "Startups desbravando o Cenário Econômico no Espírito Santo", contou com Jhenyffer Coutinho, CEO da startup Se Candidate Mulher!, uma das participantes do programa. Em seu depoimento, ela destacou que o maior contrato B2B (business to business, que significa de empresa para empresa) do seu negócio veio por meio do Seedes, com o valor de meio milhão de reais que superou, inclusive, todo seu faturamento anual de 2022.

"Nosso objetivo com o Seedes era expansão de território. Quando começamos a colocar em prática, vi que funcionava de verdade fazer negócios em conjunto, foi nossa primeira vez num programa de aceleração." - Jhenyffer Coutinho - CEO da startup Se Candidate Mulher!

No segundo painel, intitulado "Do Local ao Global: Startups e suas Oportunidades de Conexão com o Mercado capixaba", a coordenadora criativa do Hubee, a “Netflix dos designers”, Brenda Caldas, compartilhou suas impressões sobre o programa. Ela enfatizou a necessidade de impulsionamento e a conexão constante após a participação no Seedes. “O programa foi um pontapé extremamente positivo para mudar a mentalidade e impulsionar a empresa a buscar constantemente novas oportunidades”, pontuou.

Já no Painel 3, "Da Academia ao Empreendedorismo: Startups Acadêmicas como Agentes de Inovação", Eduardo Dias, fundador da startup Symbios, ressaltou a importância do empreendedorismo e da iniciação científica como forma de retornar para a sociedade o conhecimento adquirido. “Empreendedorismo acelera e maximiza a entrega do conhecimento adquirido por meio do ensino, e a iniciação científica contribui para essa estrutura e apoio necessários para o crescimento das startups”, defendeu.

SOBRE O PROGRAMA

Iniciado em dezembro de 2022, o Seedes (Startup e Empreendedorismo Estadual em Desenvolvimento no Espírito Santo) é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Fapes (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo) para fomentar a inovação e dar suporte a startups de todo o país. Nesse ciclo, as startups ficaram sediadas no Fonte , hub da Rede Gazeta , com várias programações itinerantes por outros espaços de inovação do ecossistema capixa.

Durante a aceleração, as startups participaram de atividades promovidas pelo IEBT Innovation, consultoria responsável pela coordenação do programa. Mais de 70 empreendedores se beneficiaram diretamente das mentorias, capacitações e networking, tendo seus projetos impulsionados em áreas como produto, negócios, time e receita. Já indiretamente, mais de 4 mil pessoas foram impactadas, considerando visitas a escolas e participações em outros eventos.