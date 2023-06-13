Evento oferece oportunidade para startups receberem aporte de até R$ 100 mil

Hub Fucape Crédito: Reprodução/Hub Fucape

Receber um aporte financeiro no momento certo pode ser determinante para o desenvolvimento de qualquer startup e, não à toa, é o desejo de quase todo empreendedor. O sonho pode virar realidade para duas startups com o edital que o Hub Fucape, centro de inovação e empreendedorismo da Fucape Business School, vai abrir nesta quarta-feira (14), durante o evento DemoDay, em Vitória.

Aberto ao público, o objetivo do evento é reunir empreendedores e entusiastas do mundo da inovação para conhecerem os pitches – apresentações rápidas – das startups já residentes do hub e também marcar o lançamento do edital de seleção para o ciclo 2023.1. As novas empresas selecionadas terão a chance de receber um aporte de até R$ 100 mil para impulsionar suas iniciativas. As vagas para o evento são limitadas e as inscrições podem ser feitas clicando aqui

"O Hub Fucape tem o propósito de fazer uma fusão entre academia e mercado. Além de fazer integração das startups residentes do hub com os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, também tem o objetivo de agregar com o conhecimento dos professores e dos alunos." Jacson Tiola - Head de Integração e Aceleração do Hub Fucape

O processo de seleção para receber o aporte, além de incubação e aceleração no Hub Fucape, é dividido em três etapas: envio do vídeo e pitch deck, entrevista presencial e banca final. A primeira consiste no preenchimento de um formulário de cadastro e no envio de um vídeo autoral de até 3 minutos, apresentando a startup, juntamente com uma apresentação geral em formato PDF. Essa etapa permite que os empreendedores demonstrem de forma criativa e concisa o potencial do seu negócio.

Os empreendedores selecionados na primeira etapa passarão para a segunda fase, que é uma entrevista presencial com o head de Integração e Aceleração do Hub Fucape, Jacson Tiola. “Nessa entrevista, serão avaliados critérios como o potencial da startup, o conhecimento dos empreendedores e a inovação da solução proposta. Essa etapa possibilita uma interação mais direta e aprofundada entre os empreendedores e a equipe do Hub Fucape”, explica ele.

A terceira e última etapa do processo é a banca final, que será realizada no Hub Fucape e contará com a presença de diretores e conselheiros da instituição. Nessa etapa, os empreendedores selecionados terão a oportunidade de apresentar seus pitches de forma detalhada, com 15 minutos para expor suas propostas e projeções do projeto. “A banca avaliará critérios como inovação, maturidade da solução, escalabilidade do negócio e o potencial de contribuição através de consultorias e soluções, permitindo uma análise mais profunda do potencial dos empreendimentos e sua aderência aos objetivos do Hub Fucape”, detalha Tiola.

As inscrições serão abertas nesta quarta (14) e vão até o dia 14 de julho. Após o processo e avaliação, as startups escolhidas serão anunciadas e, além do aporte, passam a integrar os programas de incubação e aceleração do hub, que incluem mentorias, networking, conhecimentos específicos e outros recursos para impulsionar as startups. Mais detalhes serão divulgados no evento.

SERVIÇO