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ESX 2023

Robôs, carro autônomo e games: conheça a feira de inovação de Vitória

Com entrada gratuita, o ESX, Espírito Santo Innovation Experience, acontece até domingo (4) na Praça do Papa; veja algumas atrações no vídeo
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

03 jun 2023 às 10:30

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 10:30

O mundo da inovação ao alcance das suas mãos. A Praça do Papa, em Vitória, recebe até domingo (4) um dos maiores eventos da área de inovação do Estado, o ESX – Espírito Santo Innovation Experience, realizado pelo Sebrae-ES.
Além de robôs, carros autônomos e plataformas que ajudam as empresas a fazerem uma gestão eficiente, a feira ainda oferece aos visitantes oficinas de programação, robótica e games em espaços de interação, como o Talentos do Amanhã, Robótica e Arena Game. 
Para os fãs de jogos, games de 13 desenvolvedores capixabas estão liberados durante todo o evento. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site https://esx.com.es.
A programação reúne diversos nomes locais, nacionais e internacionais ligados à inovação, negócios e mercado, como Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood; Kim Farrell, Executiva do TikTok no Brasil; e Gisele Paula, CEO e Fundadora do Instituto Cliente Feliz e Cofundadora do Reclame Aqui.
Feira ESX, Vitória, ES
Robô que parece cachorro realiza atividades que colocam humanos em risco Crédito: Ricardo Medeiros
Mais de 80 startups expõe seus produtos e serviços e apresentam soluções para a sociedade como um todo e empreendedores. Também há outros 18 expositores, como academia, instituições públicas e privadas e hubs de inovação, além de 15 fornecedores para startups.
Entre as novidades está a Smart Lab do Senac-ES, uma unidade móvel totalmente dedicada à tecnologia e educação. Trata-se de uma carreta que custou quase R$ 2 milhões e conta com recursos de alta tecnologia para ampliar o atendimento da instituição em todo o Espírito Santo.
A unidade foi equipada com equipamentos de TV tela plana, lousa digital, projetor, impressora 3D, óculos de realidade virtual, notebooks, mesas digitalizadoras, câmeras fotográficas, drones, entre outros para oferecer ensino, qualificação e profissionalização voltados para cursos de tecnologia, gestão e inovação.

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