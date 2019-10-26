ES vai investir R$ 6 bi e abrir 32 escolas de ensino integral

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

Para destravar a infraestrutura do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou nesta sexta-feira (25) que está garantindo no caixa do Estado um montante de R$ 6 bilhões para investimentos nos próximos quatro anos. Ele ainda prometeu ainda novas escolas em tempo integral.

Temos um grande volume de recursos garantidos de R$ 6 bilhões para os próximos quatro anos garantidos para fazermos investimentos, disse nesta sexta-feira (25) durante palestra o 14º Encontro de Lideranças Pedra Azul , realizado pela Rede Gazeta, Grupo Cepemar, Unimed Vitória e Grupo Águia Branca.

Desse total, um terço (R$ 2 bilhões) será destinado para obras de saneamento em municípios atendidos pela Cesan, destacou o governador.

São investimentos para infraestrutura, que é algo importante para o Espírito Santo. O que é dá nossa parte do campo de infraestrutura vamos resolver, declarou.

ESCOLAS

O governador prometeu investir meio bilhão nesse período na estrutura de educação do Estado. Entre as novidades, está a implantação de 32 novas escolas de tempo integral.

Na educação vamos investir R$ 500 milhões em quatro anos em obras, tecnologias, novas escolas, ampliar escolas, quadra de esportes, enfim, para melhorar a estrutura da educação. E esse recurso está dentro dos R$ 6 bilhões.

Casagrande explicou à plateia de empresários que as novas escolas na modalidade terão cargas horárias diferentes (algumas de 7h e outras de 9h30 diárias).

Estamos agora abrindo mais 32 escolas em tempo integral, acima de 7 horas de aula. O governo passado tinha aberto 32 escolas, abrimos quatro neste ano, e 28 no ano que vem, sendo 15 escolas de 7h de aula e 13 escolas de 9h30, disse o socialista, que seguiu:

A escola de 7h permite que a gente avance mais rápido na educação em tempo integral porque a de 9h30 ocupa o dia inteiro e não tem como ter outros alunos nessa escola. Com a carga horária de 7 horas é possível fazer de 13h até 20h com tempo integral e na parte da manhã você consegue colocar o tempo parcial.

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