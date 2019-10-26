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Encontro de Lideranças

ES vai investir R$ 6 bi e abrir 32 escolas de ensino integral

Segundo governador Renato Casagrande, que participava de evento da Rede Gazeta em Pedra Azul, investimentos devem ocorrer até 2023

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 11:16
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
Para destravar a infraestrutura do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou nesta sexta-feira (25) que está garantindo no caixa do Estado um montante de R$ 6 bilhões para investimentos nos próximos quatro anos. Ele ainda prometeu ainda novas escolas em tempo integral.
Temos um grande volume de recursos garantidos de R$ 6 bilhões para os próximos quatro anos garantidos para fazermos investimentos, disse nesta sexta-feira (25) durante palestra o 14º Encontro de Lideranças Pedra Azul, realizado pela Rede Gazeta, Grupo Cepemar, Unimed Vitória e Grupo Águia Branca.
Desse total, um terço (R$ 2 bilhões) será destinado para obras de saneamento em municípios atendidos pela Cesan, destacou o governador.
São investimentos para infraestrutura, que é algo importante para o Espírito Santo. O que é dá nossa parte do campo de infraestrutura vamos resolver, declarou.

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ESCOLAS

O governador prometeu investir meio bilhão nesse período na estrutura de educação do Estado. Entre as novidades, está a implantação de 32 novas escolas de tempo integral.
Na educação vamos investir R$ 500 milhões em quatro anos em obras, tecnologias, novas escolas, ampliar escolas, quadra de esportes, enfim, para melhorar a estrutura da educação. E esse recurso está dentro dos R$ 6 bilhões.
Casagrande explicou à plateia de empresários que as novas escolas na modalidade terão cargas horárias diferentes (algumas de 7h e outras de 9h30 diárias).
Estamos agora abrindo mais 32 escolas em tempo integral, acima de 7 horas de aula. O governo passado tinha aberto 32 escolas, abrimos quatro neste ano, e 28 no ano que vem, sendo 15 escolas de 7h de aula e 13 escolas de 9h30, disse o socialista, que seguiu:
A escola de 7h permite que a gente avance mais rápido na educação em tempo integral porque a de 9h30 ocupa o dia inteiro e não tem como ter outros alunos nessa escola. Com a carga horária de 7 horas é possível fazer de 13h até 20h com tempo integral e na parte da manhã você consegue colocar o tempo parcial.

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O governador afirmou ainda que até 2022 todas as escolas de Ensino Médio do Estado terão uma hora a mais na carga horária. Já temos 17 escolas no novo Ensino Médio. Uma escola em tempo parcial são 4h30 de aula. Com o novo Ensino Médio, até 2022, todas as escolas do Estado terão 5h30 de aula.

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