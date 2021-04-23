ES Solidário: veja onde retirar o cartão para receber o auxílio de R$ 200

Os municípios capixabas vão começar a distribuir, a partir da próxima segunda-feira (26), o cartão "ES Solidário", meio pelo qual 87,6 mil famílias do Espírito Santo em situação de extrema pobreza receberão um auxílio de R$ 200 do governo do Estado, que será pago por três meses, diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus.
Uma lista com mais de 23 mil beneficiários, que vão receber a ajuda nos meses de abril, maio e junho, já foi divulgada pelo governo estadual. A segunda leva de assistidos ainda será divulgada. Os municípios têm um prazo até o dia 27 de maio para finalizar a entrega.
Foi elaborado um calendário para retirada dos cartões para que a entrega seja feita de maneira segura e as pessoas não se aglomerem no momento da retirada, mas o local onde buscar o cartão vai depender da cidade.
Para retirar o cartão, o titular deverá apresentar um documento com foto, acompanhando do CPF e/ou NIS. O uso de máscara é obrigatório.
A definição do local de retirada do cartão é de cada cidade, segundo a Setades. Confira abaixo municípios que já decidiram os locais.
COMO SERÁ A ENTREGA DO CARTÃO ES SOLIDÁRIO NOS MUNICÍPIOS
Cariacica
Foram escolhidos locais de entrega próximos aos terminais do Transcol. Serão quase 12 mil cartões distribuídos a moradores de Cariacica, a partir de segunda-feira (26), de acordo com o cronograma já previsto pelo Estado.
- Na Emef Terfina Rocha Ferreira, serão atendidos os usuários dos Cras de Porto Novo, Campo Verde e Itacibá.
- Na Emef Cerqueira Lima, acontece a distribuição dos cartões para os atendidos nos Cras de Sotelândia e Rio Marinho.
- No Faça Fácil, serão distribuídos os cartões para os usuários dos Cras de Padre Gabriel, Alto Mucuri e Nova Rosa da Penha.
Serra
A entrega do Cartão ES Solidário será realizada das 8h às 17h, em três locais:
- Pró Cidadão – Avenida Talma Rodrigues, Nº 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte).
- Emef “Augusto Rusch” – Rua M, Manoel Plaza.
- Emef “Aldary Nunes” – Rua Cantenilha Duarte do Nascimento, Centro.
Esses locais foram escolhidos por atender uma certa abrangência de bairros. O Pró Cidadão, por exemplo, atende aos bairros de Boulevard, Bairro das Laranjeiras, Portal de Jacaraípe, Jacaraípe e assim por diante.
O morador que estiver lista da Setades e morar em um dos bairros de abrangência dos pontos deverá se encaminhar para o local escolhido para a retirada do cartão, conforme o calendário.
Vila Velha
Em Vila Velha a entrega será realizada entre os dias 26 de abril e 27 de maio, das 10h às 14h, em três pontos de entrega:
- Regiões 1 e 2 - Titanic - Av. Luciano das Neves, Centro (Praça Duque de Caxias);
- Regiões 3 e 4 - Umef Graciano Neves, Rua Couto Aguirre, 49 - Paul (Viaduto de Paul);
- Região 5 - Umef Escola Cristiano Dias Lopes - Rua Itá, 1 - São Conrado.
Para retirar o cartão, o responsável familiar precisará apresentar um documento com foto, acompanhando do CPF e/ou NIS. No caso de pessoas em situação de rua que perderam toda a documentação, a retirada vai ser por crédito bancário, por meio de Declaração do Centro Pop.
Para mais informações, o beneficiário pode entrar em contato com a Central do Cadastro Único, pelos telefones (27) 3388-4154 e 3388-4160, ou com a Secretaria Municipal de Assistência Social, pelos telefones (27) 3388-4155 / 3139-9347 3388-4127 / 3388-4165 / 99614-1639.
Vitória
O município ainda não definiu como será realizada a entrega dos cartões aos beneficiários.
Aracruz
A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho e o Banestes farão a entrega dos cartões no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), a partir de segunda-feira (26), das 8h às 11h e das 13h às 17h.
Na segunda (26), receberão os nascidos em janeiro e fevereiro; na terça-feira (27), os nascidos em março e abril, e assim por diante. Confira a lista de beneficiários e data para retirada do cartão.
Cachoeiro de Itapemirim
Na primeira leva dos beneficiários do cartão ES Solidário, estão inclusas 844 pessoas de Cachoeiro, que receberão o cartão entre segunda (26) e sexta-feira (30).
A entrega será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), no pavilhão da Ilha da Luz, das 9h às 11h.
A lista dos beneficiários e o dia em que devem fazer a retirada do cartão no local pode ser consultada no site da Setades. A Semdes também entrará em contato com os beneficiários listados para reforçar a data de entrega do cartão.
Todos os convocados devem comparecer apenas no dia marcado, portando documento de identificação com foto (identidade, habilitação ou carteira de trabalho) e usando máscara de proteção contra o coronavírus, obrigatoriamente.
Colatina
A entrega começa na próxima segunda-feira a partir das 9 horas, na praça da antiga estação ferroviária (em frente ao Fórum e próximo à Prefeitura de Colatina).
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Colatina entrará em contato com o beneficiário por telefone, através dos números informados no Cadastro Único, informando sobre o dia e horário da retirada do cartão.
Com o intuito de evitar aglomerações, somente devem comparecer ao local os beneficiários agendados para aquele dia e que possuem o nome na listagem divulgada pelo governo estadual.
Guarapari
A entrega do cartão será realizada na Escola Estadual de Ensino Médio (Escola Normal), no Centro da Cidade, de 9h às 16h.
A listagem com os nomes dos beneficiários que deverão retirar o cartão entre os dias 26 e 30 de abril de 2021, já está disponível.
Com intuito de evitar aglomerações, as entregas serão feitas em dois dias, para cada mês de aniversário. Novos beneficiários serão divulgados à medida que as informações forem conferidas nas instâncias de controle do governo do Estado.
Linhares
A entrega dos cartões começa na próxima segunda-feira (26) e seguirá até o dia 27 de maio, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, no Ginásio Poliesportivo Leandro Arpini, no bairro Conceição.
No município, 3.086 famílias foram contempladas com o benefício. A lista com os nomes dos beneficiados deve ser consultada no site da Setades.
Para evitar aglomerações, o atendimento ocorrerá pelo mês de nascimento dos beneficiários. Para quem nasceu em janeiro, por exemplo, a entrega será na segunda-feira e terça-feira, dias 26 e 27. Nascidos de feveiro a dezembro devem retirar o cartão de acordo com o cronograma.
No ato da retirada do cartão, o beneficiário deve apresentar os seguintes documentos: documento com foto, acompanhado do CPF e/ou NIS. No caso de pessoas em situação de rua que perderam toda a documentação, a retirada vai ser por crédito bancário, por meio de Declaração do serviço que realiza o acompanhamento socioassistencial.
Nova Venécia
Os beneficiários deverão retirar o cartão das 8h às 12h, conforme o cronograma, no Centro de Convivência do Idoso, localizado próximo ao Hospital São Marcos, Rua Santa Tereza, nº 130, bairro Beira Rio, portando documento oficial com foto, legível e em bom estado e o seu CPF.
Caso não seja necessário, os beneficiários não devem levar acompanhantes. O uso de máscara é obrigatório. Aqueles que não respeitarem as medidas de segurança não poderão retirar o cartão.
A listagem com os beneficiários que deverão retirar os cartões entre os dias 26 e 30 de abril pode ser conferida aqui.
Santa Maria de Jetibá
A entrega acontecerá a partir de segunda-feira até o dia 12 de maio, no Cras "Professora Lisete Conceição Silva" (próximo aos Correios), das 10h às 12h, conforme o cronograma. A lista dos contemplados e outras informações podem ser conferidas no site da Setades.
São Mateus
Os beneficiários do ES Solidário deverão retirar o cartão de 26 abril a 27 de maio, das 09h às 13h, no Centro de Vivência Amélia Boroto, localizado próximo à Escola João Pinto Bandeira, portando documento oficial com foto, legível e em bom estado e o seu CPF.
A entrega será realizada conforme cronograma. Caso não seja necessário, os beneficiários não devem levar acompanhantes, para diminuir o fluxo de pessoas. Além disso, é necessário que todos que se apresentem para a retirada do cartão mantenham distanciamento social e o uso de máscara é obrigatório.
Para consultar a lista dos beneficiários, basta acessar o site da Setades. As listagens completas dos beneficiários estarão disponíveis também nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).
Viana
Nesta primeira fase, 436 famílias serão beneficiadas. A entrega dos cartões será realizada entre os dias 26 e 30 de abril em três unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Campo Verde, Marcílio de Noronha e Viana Centro.
O cidadão deve acessar a lista disponível no site da prefeitura para verificar local, data e hora que poderá fazer a retirada cartão.
Além desta alternativa, a prefeitura fez contato com os beneficiados por meio de ligação telefônica para orientar sobre o benefício.
Itapemirim
As famílias contempladas com o auxílio do governo estadual poderão retirar o cartão do benefício a partir da próxima segunda-feira em Itapemirim. A entrega será feita até o dia 11 de maio, conforme o cronograma do mês de nascimento do beneficiário, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) municipal, localizado na Rua Padre Leandro, nº 44, Centro (Vila).
Os nascidos em janeiro vão receber na segunda-feira (26) e assim por diante. Até o dia 11 de maio receberão os nascidos em dezembro.