ES Solidário: veja onde retirar o cartão para receber o auxílio de R$ 200

Cartão ES Solidário será usado para o pagamento do auxílio estadual para 87 mil famílias capixabas Crédito: Governo do ES/Divulgação

Uma lista com mais de 23 mil beneficiários , que vão receber a ajuda nos meses de abril, maio e junho, já foi divulgada pelo governo estadual. A segunda leva de assistidos ainda será divulgada. Os municípios têm um prazo até o dia 27 de maio para finalizar a entrega.

Foi elaborado um calendário para retirada dos cartões para que a entrega seja feita de maneira segura e as pessoas não se aglomerem no momento da retirada, mas o local onde buscar o cartão vai depender da cidade.

Para retirar o cartão, o titular deverá apresentar um documento com foto, acompanhando do CPF e/ou NIS. O uso de máscara é obrigatório.

A definição do local de retirada do cartão é de cada cidade, segundo a Setades. Confira abaixo municípios que já decidiram os locais.

COMO SERÁ A ENTREGA DO CARTÃO ES SOLIDÁRIO NOS MUNICÍPIOS

Cariacica

Foram escolhidos locais de entrega próximos aos terminais do Transcol. Serão quase 12 mil cartões distribuídos a moradores de Cariacica, a partir de segunda-feira (26), de acordo com o cronograma já previsto pelo Estado.



Na Emef Terfina Rocha Ferreira, serão atendidos os usuários dos Cras de Porto Novo, Campo Verde e Itacibá.



Na Emef Cerqueira Lima, acontece a distribuição dos cartões para os atendidos nos Cras de Sotelândia e Rio Marinho.



No Faça Fácil, serão distribuídos os cartões para os usuários dos Cras de Padre Gabriel, Alto Mucuri e Nova Rosa da Penha.



Serra

A entrega do Cartão ES Solidário será realizada das 8h às 17h, em três locais:

Pró Cidadão – Avenida Talma Rodrigues, Nº 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte).



Emef “Augusto Rusch” – Rua M, Manoel Plaza.



Emef “Aldary Nunes” – Rua Cantenilha Duarte do Nascimento, Centro.



Esses locais foram escolhidos por atender uma certa abrangência de bairros. O Pró Cidadão, por exemplo, atende aos bairros de Boulevard, Bairro das Laranjeiras, Portal de Jacaraípe, Jacaraípe e assim por diante.

O morador que estiver lista da Setades e morar em um dos bairros de abrangência dos pontos deverá se encaminhar para o local escolhido para a retirada do cartão, conforme o calendário.

Vila Velha

Em Vila Velha a entrega será realizada entre os dias 26 de abril e 27 de maio, das 10h às 14h, em três pontos de entrega:

Regiões 1 e 2 - Titanic - Av. Luciano das Neves, Centro (Praça Duque de Caxias);

Regiões 3 e 4 - Umef Graciano Neves, Rua Couto Aguirre, 49 - Paul (Viaduto de Paul);

Região 5 - Umef Escola Cristiano Dias Lopes - Rua Itá, 1 - São Conrado.



Para retirar o cartão, o responsável familiar precisará apresentar um documento com foto, acompanhando do CPF e/ou NIS. No caso de pessoas em situação de rua que perderam toda a documentação, a retirada vai ser por crédito bancário, por meio de Declaração do Centro Pop.

Para mais informações, o beneficiário pode entrar em contato com a Central do Cadastro Único, pelos telefones (27) 3388-4154 e 3388-4160, ou com a Secretaria Municipal de Assistência Social, pelos telefones (27) 3388-4155 / 3139-9347 3388-4127 / 3388-4165 / 99614-1639.

Vitória

O município ainda não definiu como será realizada a entrega dos cartões aos beneficiários.

Aracruz

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho e o Banestes farão a entrega dos cartões no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), a partir de segunda-feira (26), das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Na segunda (26), receberão os nascidos em janeiro e fevereiro; na terça-feira (27), os nascidos em março e abril, e assim por diante. Confira a lista de beneficiários e data para retirada do cartão.

Cachoeiro de Itapemirim

Na primeira leva dos beneficiários do cartão ES Solidário, estão inclusas 844 pessoas de Cachoeiro, que receberão o cartão entre segunda (26) e sexta-feira (30).

A entrega será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), no pavilhão da Ilha da Luz, das 9h às 11h.

A lista dos beneficiários e o dia em que devem fazer a retirada do cartão no local pode ser consultada no site da Setades . A Semdes também entrará em contato com os beneficiários listados para reforçar a data de entrega do cartão.

Todos os convocados devem comparecer apenas no dia marcado, portando documento de identificação com foto (identidade, habilitação ou carteira de trabalho) e usando máscara de proteção contra o coronavírus, obrigatoriamente.

Colatina

A entrega começa na próxima segunda-feira a partir das 9 horas, na praça da antiga estação ferroviária (em frente ao Fórum e próximo à Prefeitura de Colatina).

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Colatina entrará em contato com o beneficiário por telefone, através dos números informados no Cadastro Único, informando sobre o dia e horário da retirada do cartão.

Com o intuito de evitar aglomerações, somente devem comparecer ao local os beneficiários agendados para aquele dia e que possuem o nome na listagem divulgada pelo governo estadual.

Guarapari

A entrega do cartão será realizada na Escola Estadual de Ensino Médio (Escola Normal), no Centro da Cidade, de 9h às 16h.

A listagem com os nomes dos beneficiários que deverão retirar o cartão entre os dias 26 e 30 de abril de 2021, já está disponível.

Com intuito de evitar aglomerações, as entregas serão feitas em dois dias, para cada mês de aniversário. Novos beneficiários serão divulgados à medida que as informações forem conferidas nas instâncias de controle do governo do Estado.

Linhares

A entrega dos cartões começa na próxima segunda-feira (26) e seguirá até o dia 27 de maio, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, no Ginásio Poliesportivo Leandro Arpini, no bairro Conceição.

No município, 3.086 famílias foram contempladas com o benefício. A lista com os nomes dos beneficiados deve ser consultada no site da Setades

Para evitar aglomerações, o atendimento ocorrerá pelo mês de nascimento dos beneficiários. Para quem nasceu em janeiro, por exemplo, a entrega será na segunda-feira e terça-feira, dias 26 e 27. Nascidos de feveiro a dezembro devem retirar o cartão de acordo com o cronograma.

No ato da retirada do cartão, o beneficiário deve apresentar os seguintes documentos: documento com foto, acompanhado do CPF e/ou NIS. No caso de pessoas em situação de rua que perderam toda a documentação, a retirada vai ser por crédito bancário, por meio de Declaração do serviço que realiza o acompanhamento socioassistencial.

Nova Venécia

Os beneficiários deverão retirar o cartão das 8h às 12h, conforme o cronograma, no Centro de Convivência do Idoso, localizado próximo ao Hospital São Marcos, Rua Santa Tereza, nº 130, bairro Beira Rio, portando documento oficial com foto, legível e em bom estado e o seu CPF.

Caso não seja necessário, os beneficiários não devem levar acompanhantes. O uso de máscara é obrigatório. Aqueles que não respeitarem as medidas de segurança não poderão retirar o cartão.

A listagem com os beneficiários que deverão retirar os cartões entre os dias 26 e 30 de abril pode ser conferida aqui

Santa Maria de Jetibá

A entrega acontecerá a partir de segunda-feira até o dia 12 de maio, no Cras "Professora Lisete Conceição Silva" (próximo aos Correios), das 10h às 12h, conforme o cronograma. A lista dos contemplados e outras informações podem ser conferidas no site da Setades

São Mateus

Os beneficiários do ES Solidário deverão retirar o cartão de 26 abril a 27 de maio, das 09h às 13h, no Centro de Vivência Amélia Boroto, localizado próximo à Escola João Pinto Bandeira, portando documento oficial com foto, legível e em bom estado e o seu CPF.

A entrega será realizada conforme cronograma. Caso não seja necessário, os beneficiários não devem levar acompanhantes, para diminuir o fluxo de pessoas. Além disso, é necessário que todos que se apresentem para a retirada do cartão mantenham distanciamento social e o uso de máscara é obrigatório.

Para consultar a lista dos beneficiários, basta acessar o site da Setades . As listagens completas dos beneficiários estarão disponíveis também nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).

Viana

Nesta primeira fase, 436 famílias serão beneficiadas. A entrega dos cartões será realizada entre os dias 26 e 30 de abril em três unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Campo Verde, Marcílio de Noronha e Viana Centro.

O cidadão deve acessar a lista disponível no site da prefeitura para verificar local, data e hora que poderá fazer a retirada cartão.

Além desta alternativa, a prefeitura fez contato com os beneficiados por meio de ligação telefônica para orientar sobre o benefício.

Itapemirim

As famílias contempladas com o auxílio do governo estadual poderão retirar o cartão do benefício a partir da próxima segunda-feira em Itapemirim. A entrega será feita até o dia 11 de maio, conforme o cronograma do mês de nascimento do beneficiário, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) municipal, localizado na Rua Padre Leandro, nº 44, Centro (Vila).