10 cidades do ES, Justiça e Detran fazem leilão de imóveis, carros e motos

No Espírito Santo, 10 municípios realizam leilões eletrônicos nos meses de abril e maio. As ofertas vão de Norte ao Sul do Estado. Ao todo, são 76 lotes com opções de sítios, fazendas até apartamento e edifícios, além de automóveis e outros itens com lance inicial a partir de R$ 350.
As oportunidades estão nos municípios de Vitória, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Iúna, Vargem Alta, Laranja da Terra, Santa Maria de Jequitibá e Itaguaçu. Todos os leilões serão realizados no site www.hdleiloes.com.br, onde os interessados podem fazer seus lances.
A Justiça Estadual de Vitória realiza o leilão no dia 30 de abril. No evento, serão leiloados diversos imóveis localizados em Vitória e Domingos Martins, além de veículos e outros bens, destaque para sítio com 34 hectares, localizado em Goiabeiras, Distrito de Ponto Alto, confrontando com Rio Jucu em Domingos Martins, avaliado em R$ 595 mil poderá ser arrematado por pouco mais de R$ 416 mil.
Em Iúna, até o dia 26 de abril serão leiloados imóveis urbanos e rurais localizados em Iúna e Irupi, além de Prensa Automática, fazenda com 120 hectares, terras de capoeira, localizada no Córrego Desengano em Irupi, avaliada em pouco mais de R$ 3,2 milhões poderá ser arrematada por pouco mais de R$ 1,6 milhões.
Em Linhares, 3 carros, 7 terrenos e uma casa serão leiloados até o dia 28 de abril. Um dos terrenos é um lote com 5 imóveis avaliado em R$ 760 mil, por lances a partir de R$ 456 mil. Para as opções de carros o lance inicial é de R$ 19 mil.
Em Cachoeiro de Itapemirim, até o dia 27 de abril, serão leiloados imóveis, lotes e automóveis e chapas de granito. Com destaque para um sítio com 13,79 hectares localizado na Fazenda de Santana do Itabira, na Rodovia do Contorno, avaliado em R$ 5,56 milhões que poderá ser arrematado por um lance mínimo de R$ 2,78 milhões. Também uma edificação comercial/residencial na Costa Pereira, além de outros 5 imóveis.
No município de Vargem Alta, a parte ideal de ⅕ sobre um sítio de 15,39 hectares está em oferta até o dia 10 de maio. O terreno foi avaliado em R$ 30 mil, mas no leilão poderá ser arrematado por um lance mínimo de R$ 15 mil.
A Vara Unica de Laranja da Terra realiza o leilão, até o dia 5 de maio, de uma chácara de aproximadamente 6.77 hectares em Barra Alegre. A propriedade está avaliada em R$ 144.864,48, com um lance mínimo de R$ 86.918,68.
Em Colatina, um carro modelo Fiat Strada Working pode ser arrematado por um lance mínimo de R$ 5,6 mil. Os interessados têm até o dia 13 de maio para dar o seu lance.
Em Alegre, uma parte ideal de 1/3 sobre fazenda com 118,27 hectares, avaliada em R$ 720 mil, pode ser arrematada com um lance mínimo de R$ 360 mil. Também serão leiloados até o dia 4 de maio, dois carros, uma moto e até vestidos de festa.
Em Santa Maria de Jetibá, uma chácara com 3 hectares com um lance de R$ 67,5 mil e um carro modelo Fiat Strada Working por um lance mínimo de R$ 6,5 mil, poderão ser arrematados até o dia 12 de maio.
Já em Itaguaçu, dois sítios com 26,63 hectares cada serão leiloados, além de um carro modelo Chevrolet Montana, com lance mínimo de R$ 9 mil. Os interessados podem dar seus lances até o dia 11 de maio.
DETRAN FAZ LEILÃO DE CARROS E MOTOS
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) realizará, três leilões on-line de carros e motos apreendidos que estão conservados, além de sucatas de veículos. Os leilões serão nos dia 29 e 30 de abril, e 4 de maio.
São 109 lotes com lances mínimos a partir de R$ 75. Tratam-se de veículos removidos e apreendidos em depósitos, sob a guarda do órgão, que não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo estabelecido por lei. Para participar é preciso se inscrever com antecedência (veja como se inscrever).