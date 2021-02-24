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Leonel Ximenes

Hotel fechado durante a pandemia vai a leilão em Linhares

Poderão ser arrematados 85 dos 182 apartamentos; valor total chega a R$ 10,2 milhões, mas custo pode cair para R$ 8,5 milhões na 2ª rodada

Públicado em 

24 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Linhares Design Hotel chegou a gerar 40 postos de trabalho
Linhares Design Hotel chegou a gerar 40 postos de trabalho Crédito: Divulgação
Inaugurado em 2015 e fechado em abril de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, o Best Western Linhares Design Hotel, localizado no centro da cidade, está em leilão extrajudicial (não está tramitando pela Justiça). Dos 182 quartos, 85 poderão ser arrematados.
No formato eletrônico, o primeiro encerramento de lances está marcado para 15h do dia 1º. de março no valor de R$ 10,2 milhões. Se não houver interessados nessa rodada, o segundo encerramento está previsto para o dia 2 de março, também às 15h, no mesmo site, podendo o hotel ser parcialmente arrematado por R$ 8,5 milhões.
Se não houver lances em todas as unidades, será realizado o leilão individual dos 85 quartos, sendo que as unidades habitacionais poderão ser arrematadas por R$ 120 mil na primeira rodada e por R$ 100 mil no segundo. Todos os lances podem ser efetuados pelo site: www.hdleiloes.com.br.
O hotel chegou a gerar 40 postos de trabalho, mas não resistiu à crise e à baixa ocupação decorrentes da pandemia de Covid-19.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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