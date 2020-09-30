ES cria 6,1 mil vagas de emprego em agosto e acelera retomada

Emprego formal cresce pelo segundo mês desde o início da pandemia. Crédito: Fernando Madeira

O mês de agosto confirmou a tendência de retomada do emprego no Espírito Santo , após uma forte queda provocada pela pandemia do novo coronavírus . Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (30), em agosto foram criadas 6,1 mil vagas formais, com carteira assinada, no Estado.

A alta é puxada principalmente pela indústria, que promoveu a ampliação de quase 3 mil vagas. A construção civil e o setor de serviços também tiveram saldo positivo, ou seja, houve mais admissões do que demissões no período.

No acumulado do ano, contudo, o Estado ainda amarga mais de 18 mil vagas de emprego fechadas.



RETOMADA GERAL

O economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e diretor-executivo do Ideies, Marcelo Saintive, aponta que dos 24 setores analisados, 18 tiveram saldo positivo em agosto. Entre as exceções estão agricultura (saldo de -194), administração pública, saúde e educação (-116) e artes/cultura (-72).

"Acho que é uma retomada que, se ainda não recupera tudo o que foi perdido antes, certamente é mais consistente e com perspectiva de melhora até o fim do ano e também no ano que vem", afirma.

Entre os setores com maior saldo positivo está o da indústria da transformação, com 2,8 mil vagas abertas a mais do que as fechadas. Segundo Saintive, em agosto houve muita atividade de manutenção e reparo de máquinas, fabricação e reparos elétricos além do setor de rochas, que foi bastante ativo.

Ele ressaltou ainda o impacto do auxílio emergencial que aumentou a demanda de vários bens de consumo, o que fez girar a economia mesmo em um período de forte crise.

"O auxílio ajudou muito no consumo das casas de renda menor. Isso tem a ver com a retomada, porque a demanda não foi tão baixa como no inicio da pandemia quando ainda não havia sido disponibilizado o recurso", avalia.



REAÇÃO RÁPIDA

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, o setor está aquecendo e, por ser muito intensivo em mão de obra, contribui fortemente para a retomada dos empregos.

"A construção civil é um setor que reage muito rapidamente quando a economia começa a dar sinais de recuperação. A expectativa é boa, tanto na parte imobiliária, quanto industrial e de obras públicas. Há uma gama de projetos a serem implementados e a tendência é que a geração de empregos deve aumentar", afirma.