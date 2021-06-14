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Abastecimento comprometido

Entrega de combustível deve ser normalizada após descarga total de navio no ES

Segundo a Petrobras, carga foi totalmente retirada da embarcação que atracou no Porto de Vila Velha. Distribuição nos postos já está em andamento

Publicado em 

14 jun 2021 às 09:27

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 09:27

Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí­veis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustí­veis em Brasília
Postos estão recebendo  Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O navio com 24 milhões de litros de combustível já foi totalmente descarregado no Porto de Vila Velha para garantir o abastecimento de postos no Espírito Santo, após dificuldades da Petrobras de retirar carga de outra embarcação que estava atracada em Tubarão, terminal portuário da Vale, em Camburi, Vitória.
O descarregamento do novo navio no terminal canela-verde começou sábado e no domingo à noite a petroleira informou que a operação estava finalizada. Com isso, a distribuição nos estabelecimentos comerciais deve ser normalizar nos próximos dias.
O descarregamento do navio de menor porte abastecido com 11 milhões de litros estava programado há 16 dias, mas só 40% do combustível  acabou sendo efetivamente descarregado no Porto de Tubarão. Com isso, houve atraso no fornecimento de combustível, deixando alguns postos com baixos estoques.
Apesar disso, segundo o Sindipostos, não houve falta de combustível no mercado, embora alguns consumidores tenham tido dificuldades de encontrar em alguns estabelecimentos, precisando ir a mais locais para achar o produto.
Em nota divulgada na última sexta-feira (11), A Petrobras confirmou a informação e explicou que programou um navio para descarga de 11 milhões de litros no Porto de Tubarão, controlado pela Vale, em 30 de maio.
Contudo, apenas no último dia 5 foi possível fazer o descarregamento de cerca de 4,5 milhões de litros devido às condições operacionais e climáticas.

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