Entrega de combustível deve ser normalizada após descarga total de navio no ES

Postos estão recebendo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O navio com 24 milhões de litros de combustível já foi totalmente descarregado no Porto de Vila Velha para garantir o abastecimento de postos no Espírito Santo, após dificuldades da Petrobras de retirar carga de outra embarcação que estava atracada em Tubarão, terminal portuário da Vale, em Camburi, Vitória.

O descarregamento do novo navio no terminal canela-verde começou sábado e no domingo à noite a petroleira informou que a operação estava finalizada. Com isso, a distribuição nos estabelecimentos comerciais deve ser normalizar nos próximos dias.

Apesar disso, segundo o Sindipostos, não houve falta de combustível no mercado, embora alguns consumidores tenham tido dificuldades de encontrar em alguns estabelecimentos, precisando ir a mais locais para achar o produto.

Em nota divulgada na última sexta-feira (11), A Petrobras confirmou a informação e explicou que programou um navio para descarga de 11 milhões de litros no Porto de Tubarão, controlado pela Vale, em 30 de maio.