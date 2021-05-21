ANP abre consulta pública sobre novas regras para revenda de combustível

Posto de combustíveis Crédito: Freepik

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou nesta sexta-feira, 21, uma consulta pública de 45 dias para que o mercado avalie sua proposta de aperfeiçoamento das regras para a revenda de combustíveis. A audiência pública sobre a nova minuta de resolução vai acontecer no dia 7 de julho.

Com a mudança nas regras, a agência espera "reduzir o ônus dos agentes econômicos que atuam no mercado de combustíveis, viabilizar a inovação a partir de novas formas de atuação e dinamizar a oferta pelo fomento a novos arranjos de negócios", como informou o órgão regulador, em comunicado.

A ANP disse também que pretende revisar e simplificar as regras "que se tornaram desproporcionais", sem se descuidar dos interesses dos consumidores.