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Avaliação de propostas

ANP abre consulta pública sobre novas regras para revenda de combustível

As alterações são relativas a temas como tutela regulatória da fidelidade à bandeira; abastecimento fora das instalações autorizadas à revenda e exibição de preços nas bombas de combustível

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:47
Bomba de combustível em posto
Posto de combustíveis Crédito: Freepik
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) iniciou nesta sexta-feira, 21, uma consulta pública de 45 dias para que o mercado avalie sua proposta de aperfeiçoamento das regras para a revenda de combustíveis. A audiência pública sobre a nova minuta de resolução vai acontecer no dia 7 de julho.
Com a mudança nas regras, a agência espera "reduzir o ônus dos agentes econômicos que atuam no mercado de combustíveis, viabilizar a inovação a partir de novas formas de atuação e dinamizar a oferta pelo fomento a novos arranjos de negócios", como informou o órgão regulador, em comunicado.
A ANP disse também que pretende revisar e simplificar as regras "que se tornaram desproporcionais", sem se descuidar dos interesses dos consumidores.
As alterações propostas são relativas aos seguintes temas: tutela regulatória da fidelidade à bandeira; abastecimento fora das instalações autorizadas à revenda; hipótese de cancelamento de autorização de funcionamento por supressão de lacre de interdição; e exibição de preços nas bombas de combustível.

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