ANP quer autorizar postos a venderem combustíveis de outras marcas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Postos poderão ter delivery e vender gasolina de outras marcas

A fim de dinamizar a oferta de combustíveis ao consumidor e criar mais concorrência, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) quer estabelecer novas regras para a revenda dos produtos no país. Entre as propostas que serão levadas à consulta pública estão a flexibilização da fidelidade à bandeira e a autorização para que os postos de gasolina realizem vendas por delivery.

Além disso, a agência propõe a supressão da terceira casa decimal no preço de bomba dos produtos, a fim de dar maior clareza quantos aos valores cobrados. Em um estabelecimento em que um litro de gasolina é vendido, atualmente, por R$ 5,499, por exemplo, o preço poderia tanto regredir a R$ 5,49, quanto passar a R$ 5,50, a depender das regras aprovadas.

Na avaliação do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES) essa reavaliação de marco regulatório pela ANP é de grande importância e vem de encontro às necessidade de consumidores e revendedores.

"Precisamos de mudanças sim e a Agência tem agido com prudência para fazer o melhor. O Sindipostos está participando e continuará, junto a Fecombustíveis, discutindo esses assuntos para a construção de um novo marco regulatório atual e de acordo com realidade do mercado, atendendo às necessidades de consumidores e revenda", informou a entidade, por meio de nota.

De acordo com informações da ANP, as mudanças teriam como objetivo "viabilizar a inovação a partir de novas formas de atuação, dinamizar a oferta pelo fomento a novos arranjos de negócios, bem como revisar e simplificar regras que se tornaram desproporcionais, sem que se descuide da defesa do interesse dos consumidores.”

É o caso, por exemplo, da norma que prevê a flexibilização da exigência de respeito à bandeira, que hoje impede que os postos que optam por exibir a marca de determinado distribuidor revendam também combustíveis adquiridos de outras empresas.

Na prática, o que a a agência reguladora propõe é que, em novos contratos, seja autorizada a instalação de bombas de combustíveis não exclusivas, pelas quais os postos poderiam vender produtos adquiridos de fornecedores diferentes.

O objetivo por trás da mudança, segundo a ANP, é permitir que a escolha seja determinada pelo consumidor, e não por uma obrigação regulatória.

O governo estima que a medida poderia reduzir o preço da gasolina em até R$ 0,50 por litro, como resultado do aumento da competição. Hoje, os preços do produto estão perto das máximas históricas, pressionados principalmente pela alta do dólar.

Além dessas interferências, o chefe do Planalto também determinou que os postos indiquem o valor dos impostos cobrados sobre os produtos e isentou, por dois meses, o preço do diesel de impostos federais. A cobrança foi retomada na semana passada.

ENTENDA AS MUDANÇAS PROPOSTAS PELA ANP

Flexibilização de fidelidade à bandeira: oferta de combustíveis de outras marcas

Atualmente, os postos revendedores que optam por exibir a marca comercial de um distribuidor de combustíveis, tem a obrigatoriedade de apenas adquirir, armazenar e comercializar combustível fornecido por esse distribuidor.

Está sendo proposta a flexibilização da tutela regulatória de fidelidade à bandeira, sem prejuízo da condição de revenda bandeirada. O que ocorreria é que, em contratos novos, haveria a possibilidade de instalação de bomba, ou conjunto de bombas não-exclusivas.

Segundo a agência, ao permitir que os postos vendam também combustíveis de outras marcas, "a tutela passa a ser a proteção das preferências do consumidor e deixa de ser uma forma onerosa para a ANP de substituição do Poder Judiciário na garantia de contratos entre particulares."

Abastecimento fora das instalações autorizadas à revenda: delivery de combustível

Atualmente, é vedado ao revendedor de combustíveis “comercializar e entregar combustível automotivo em local diverso do estabelecimento da revenda varejista, e, para o caso do posto revendedor flutuante ou marítimo, em áreas adjacentes ao estabelecimento da revenda varejista."

A ANP propõe uma nova forma de atuação na revenda, que permita a entrega de combustíveis fora das instalações do posto, como já ocorre em outros países.

Preços nas bombas de combustível: fim da terceira casa decimal

Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados são expressos, atualmente, com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras, como, por exemplo, R$ 5,399.