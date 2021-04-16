Postos de gasolina poderão abrir todos os dias em cidades de risco extremo

Posto de combustível poderá abrir até as 20h todos os dias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil



O governador Renato Casagrande anunciou nesta sexta-feira (16) uma mudança no funcionamento dos postos de gasolina nas cidades de risco extremo para a transmissão do coronavírus . A partir da segunda-feira (19), esses estabelecimentos poderão funcionar todos os dias até às 20 horas, inclusive nos domingos e feriados nacionais.

Como fazem parte da cadeia de petróleo, os postos de combustíveis já eram considerados essenciais, porém, até então, apenas aqueles localizados às margens das rodovias tinham funcionamento permitido sem restrição quanto aos dias de abertura.

Os demais só eram autorizados a atuar de segunda a sábado e fora dos feriados, assim como padarias e supermercados. Com a mudança, que começa a valer na segunda-feira (19), eles passam a não ter mais limitações, como acontece com as farmácias, por exemplo.

COMÉRCIO DE RUA VAI ABRIR NA TERÇA

Ainda durante o pronunciamento, Casagrande anunciou que o comércio de rua nas cidades do Espírito Santo classificadas em risco extremo, que na próxima semana inclui toda a Grande Vitória e outros 25 municípios , poderá abrir as portas na próxima terça-feira (20).

A medida é excepcional e terá validade apenas na próxima semana. Isso porque, segundo decreto do governo estadual, nas cidades em Risco Extremo, o comércio não essencial só pode funcionar três dias na semana, de quarta a sexta-feira.