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Pandemia

Postos de gasolina poderão abrir todos os dias em cidades de risco extremo

O governador do ES, Renato Casagrande, anunciou que vai retirar a limitação que impedia a abertura dos postos aos domingos e feriados nacionais

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:02

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

16 abr 2021 às 20:02
Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí­veis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustí­veis em Brasília
Posto de combustível poderá abrir até as 20h todos os dias Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O governador Renato Casagrande anunciou nesta sexta-feira (16) uma mudança no funcionamento dos postos de gasolina nas cidades de risco extremo para a transmissão do coronavírus. A partir da segunda-feira (19), esses estabelecimentos poderão funcionar todos os dias até às 20 horas, inclusive nos domingos e feriados nacionais.
Como fazem parte da cadeia de petróleo, os postos de combustíveis já eram considerados essenciais, porém, até então, apenas aqueles localizados às margens das rodovias tinham funcionamento permitido sem restrição quanto aos dias de abertura.

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Os demais só eram autorizados a atuar de segunda a sábado e fora dos feriados, assim como padarias e supermercados. Com a mudança, que começa a valer na segunda-feira (19), eles passam a não ter mais limitações, como acontece com as farmácias, por exemplo.

COMÉRCIO DE RUA VAI ABRIR NA TERÇA

Ainda durante o pronunciamento, Casagrande anunciou que o comércio de rua nas cidades do Espírito Santo classificadas em risco extremo, que na próxima semana inclui toda a Grande Vitória e outros 25 municípios, poderá abrir as portas na próxima terça-feira (20).

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A medida é excepcional e terá validade apenas na próxima semana. Isso porque, segundo decreto do governo estadual, nas cidades em Risco Extremo, o comércio não essencial só pode funcionar três dias na semana, de quarta a sexta-feira.
Como a próxima quarta é feriado nacional de Tiradentes, para que sejam mantidos os três dias de atividade, será permitida a abertura na terça.

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