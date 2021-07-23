Entenda a disputa de Guedes e de Onyx pela gestão do FGTS e do FAT

Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho Crédito: Carlos Alberto Silva

A recriação do Ministério do Trabalho e a saída da pasta do Ministério da Economia, agora com nome de Emprego e Previdência, começou a gerar disputas entre o líder da equipe econômica, Paulo Guedes, e futuro responsável pela nova seção, Onyx Lorenzoni. No centro da divergência está a gestão do FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). As informações são do jornal O Globo

Tendo em vista o desenho atual, os fundos estão na alçada da Secretaria de Fazenda. Os comandos do FAT e do FGTS não foram integrados à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que vai se tornar Ministério de Emprego e Previdência para acomodar Onyx Lorenzoni. Dessa forma, não precisarão de transferência automática para a nova pasta.

Apesar disso, existem algumas incertezas, já que antes do atual governo FGTS e FAT eram vinculados ao extinto Ministério do Trabalho. A grande preocupação dos técnicos é quanto à administração dos recursos desses fundos.

A reforma ministerial que se desenha foi feita para ampliar espaço do Centrão no governo, e há receio sobre como serão geridos os fundos usados em políticas sociais.

Com ativos próximos a meio bilhão de reais e um orçamento de R$ 68,9 bilhões para habitação, principalmente para o programa Casa Verde e Amarela e saneamento, o FGTS tem atualmente gestão técnica, monitorada pela Conselho Curador, que é formado por representantes do governo, dos empregadores e trabalhadores.

A mesma situação ocorre com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que tem orçamento de R$ 85,8 bilhões. O fundo é responsável pelo pagamento do seguro-desemprego, abono salarial, além dos repasses ao BNDES a projetos em infraestrutura. Vale lembrar que a presidência é alternada entre membros do Conselho Deliberativo do FAT.

EQUIPE ECONÔMICA QUER CONTINUAR NO CONTROLE DOS FUNDOS

Técnicos ligados a Paulo Guedes , ministro da Economia, desejam manter os fundos no Ministério da Economia pelo fato de considerarem que haverá uma gestão mais técnica. Já aqueles que farão parte da nova pasta e representantes de trabalhadores nos conselhos, pretendem mantê-los ligados ao Trabalho.

O FGTS, que está sem margem no Orçamento da União, é alvo dos governos para estimular a economia e fazer política pública. Antes mesmo de se tornar deficitário, o FAT já foi utilizado no passado para concessão de crédito e programas de qualificação.

Em relação a novos programas de emprego, o governo avalia que isso foi incorporado pelo Congresso e que não haverá mudanças significativas com a dança das cadeiras na Esplanada dos Ministérios.

O programa desenvolvido para jovens de até 29 anos e pessoas de mais de 55 anos que se encontram desempregadas foi criado pelo Ministério da Economia.

Bruno Bianco, atual secretário de Previdência e Trabalho de Guedes, que auxiliou na formulação de políticas para a área, prometeu ao corpo técnico manter as equipes, caso seja confirmado como secretário-executivo do novo ministério.

ONYX FICARÁ COM CAGED

Segundo apurou o Jornal O Globo, Onyx Lorenzoni ficará com o Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), que vem sendo divulgado por Paulo Guedes e tem dados positivos de geração de vagas com carteira. Nesta quinta-feira (22), Guedes comentou que a criação do ministério não afetará o "coração" da política econômica.

"Está havendo uma reorganização interna sem nenhuma ameaça ao coração da política econômica, zero ameaça. Zero."

O ministro disse que existem dificuldades na relação com o Senado e que as alterações são naturais. Ele ainda comparou a troca de responsabilidades pela política de emprego à equipe do Flamengo, clube ao qual é torcedor.