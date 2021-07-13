Caixa consegue remover ressalva em balanço do FGTS inserida em 2015

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva

O Conselho Curador do FGTS deu seu aval para os números do fundo de 2020 em 29 de junho. Dentre os destaques, o resultado líquido do FGTS foi de 8,5 bilhões e o total de ativos passou dos R$ 570 bilhões, crescimento de 5,4% em relação a 2019. Por sua vez, o patrimônio líquido foi a R$ 113,1 bilhões.

O passivo (ou seja, as obrigações do fundo) contabilizou R$ 457,2 bilhões em 2020, valor 6,6% superior ao do ano anterior. A maior parte desse montante é representada pelas mais de 188 milhões de contas de 83 milhões de trabalhadores.

No ano passado, marcado pela pandemia, o FGTS arrecadou R$ 127,3 bilhões com as contribuições mensais dos empregadores em favor de seus funcionários. Já o saque total foi de R$ 166,1 bilhões.