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3ª parcela

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em agosto nesta terça (13)

Dinheiro foi depositado em 26 de junho e só podia ser movimentado pelo app Caixa Tem. Agora o recurso também pode ser sacado ou transferido para outras contas

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:01

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jul 2021 às 18:01
Governo e Congresso discutem prorrogação do auxílio emergencial
Governo e Congresso prorrogam auxílio emergencial 2021 Crédito:  Shutterstock
Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (13) o saque da terceira parcela do auxílio emergencial. Desta vez para os beneficiários nascidos em agosto, que agora podem realizar saques e transferências dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
A partir desta terça, o recurso poderá ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas. O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 26 de junho, e continua disponível a opção de utilizar os recursos pelo aplicativo para a realização de compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code.

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Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário. Antes, os saques só seriam possíveis a partir do dia 22 de julho.
Na semana passada o governo federal anunciou a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. Ao todo, então, os beneficiários vão receber ainda mais quatro parcelas: a de julho, que já estava programada desde abril deste ano, e outras três parcelas nos meses de agosto, setembro e outubro.

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O valor do benefício continua o mesmo para todas as parcelas e varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 7 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 7 parcelas mensais no valor de R$ 375.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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