Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rogério Caboclo

Ministério Público do Trabalho abre investigação contra CBF

O MPT tomou essa decisão na sexta (4), após a repercussão da denúncia protocolada pela funcionária à Comissão de Ética e Diretoria de Governança e Conformidade da CBF
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2021 às 15:06

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:06

Rogério Caboclo, presidente da CBF, lida com insatisfação da seleção brasileira
Rogério Caboclo, presidente da CBF, lida com insatisfação da seleção brasileira Crédito: Rogério Caboclo, presidente da CBF, lida com insatisfação da seleção brasileira
Após denúncia de uma secretária que acusa Rogério Caboclo de assédio moral e sexual, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) abrirá uma investigação contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O MPT tomou essa decisão na sexta (4), após a repercussão da denúncia protocolada pela funcionária à Comissão de Ética e Diretoria de Governança e Conformidade da CBF. O órgão define, ainda nesta segunda (7), quem será o procurador que deverá cuidar do caso.
No domingo, Caboclo foi afastado da presidência da entidade por 30 dias, a princípio. Ele terá que se defender no Conselho de Ética da CBF e, possivelmente, no MPT-RJ.
A autora da denúncia, que trabalhava como secretária do dirigente, detalhou os constrangimentos que sofreu.
De acordo com a funcionária, os abusos teriam começado em abril do ano passado. Ela afirma que algumas situações aconteceram diante de diretores da CBF.
Caboclo, segundo relato da funcionária à entidade, teria inventado relacionamentos amorosos dela com outras pessoas da confederação e feito perguntas de cunho pessoal.
A crise estourou na entidade há mais de um mês, quando a secretária pediu afastamento alegando motivo de saúde, mas chegou ao seu auge após a denúncia ser feita por ela na última sexta. Dirigentes de federações disseram ao jornal Folha de S.Paulo na ocasião que a mulher tinha várias provas das atitudes do mandatário.

Veja Também

CBF define arbitragem para estreia do Flamengo na Copa do Brasil

Áudios mostram o que presidente da CBF disse a funcionária que o acusa de assédio

Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF após denúncia de assédio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Futebol MPF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira os deputados do ES que trocaram de legenda durante janela partidária
Imagem de destaque
Petrobras investirá R$ 30 bilhões para interligar poços e elevar produção no ES
Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados