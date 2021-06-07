CBF define arbitragem para estreia do Flamengo na Copa do Brasil

A arbitragem da partida entre Coritiba e Flamengo, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil está definida. A CBF já informou que o árbitro principal será Savio Pereira Sampaio (DF) e os assistentes serão Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, também do Distrito Federal. Nesta fase do torneio mata-mata nacional ainda não há o auxílio do árbitro de vídeo.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Coritiba e Flamengo se enfrentam no Couto Pereira nesta quinta-feira, dia 10, ás 21h30. Será a estreia do Rubro-Negro nesta edição da Copa do Brasil. O Coxa, por sua vez, passou pelo Operário-PR e União-MT nas fases anteriores.