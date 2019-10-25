Empresas abrem vagas para quem tem mais de 50 anos

O mercado de trabalho está de portas abertas para pessoas com mais de 50 anos. Cada vez mais as empresas passaram a oferecer oportunidades de emprego destinadas a esse profissional mais maduro. As vantagens desta contratação está na experiência, na maturidade emocional e na capacidade de lidar com mudanças.
Se há alguns anos, não havia mercado para ele, hoje os trabalhadores estão estarão cada vez mais presentes dentro das companhias, principalmente agora que a reforma da previdência foi aprovada, obrigando as pessoas a trabalharem por mais tempo antes de se aposentarem.
Um bom exemplo dessas contratações é da Wine, que está com seleção aberta para a contratação exclusiva de profissionais com mais de 60 anos. O prazo vai até 20 de novembro, no site de vagas da Wine.
A oportunidade é para agente de relacionamento, ou seja, será o profissional que terá contato direto com os clientes. O local de trabalho é para a sede da empresa, em Vitória. O diretor de finanças e pessoas da Wine, Roberto Schumann, explica que Wine valoriza a diversidade e sabe da importância de criar um ambiente inclusivo no ambiente de trabalho.
Buscamos pessoas que se identifiquem com a cultura da empresa. Aqui todos são apaixonados pelo que fazem e focam em oferecer sempre as melhores experiências aos nossos clientes e, para isso, queremos contar com um time diverso. Para isso, acreditamos nos modelos inovadores no momento da seleção e contratação. Esses profissionais têm experiência no mercado de trabalho, sendo assim um ótimo perfil para a vaga, que lida direto com clientes ou sócios, explica o Schumann.
O executivo diz que o processo seletivo está em andamento e conta com uma procura bem interessante. Para ele, 60 anos ou mais é uma faixa etária que a pessoa ainda está produtiva, bem capacitada, mas que está fora do mercado de trabalho e com dificuldades em reingressar.
As vagas valem para adultos com ensino superior completo ou cursando o tecnólogo. São diferenciais para o bom desempenho no processo o domínio do Windows, Pacote Office, recursos de internet e ter boa comunicação. Além desses requisitos técnicos, é fundamental que tenham bom relacionamento interpessoal e comunicação clara, resume.
MERCADO DE TRABALHO
A psicóloga e diretora técnica da Selecta, Sharla Bitencourt, explica que a consultoria tem dois projetos destinados a públicos específicos. O primeiro é para o primeiro emprego e o outro para profissionais acima de 50 anos.
As empresas estão pensando não só nos jovens, mas também em profissionais que têm idade mais avançada que querem trabalhar. Há exemplos de mulheres que ficavam em casa cuidando dos filhos e que decidiram retornar ao trabalho ou aqueles que decidiram fazer uma segunda graduação. Neste caso, vagas de estágio também são preenchidas por pessoas mais velhas, explica Sharla.
Ela avalia que a contratação de colaboradores com 50 ou 60 anos leva diversidade para dentro das companhias. Um outro exemplo são pessoas que já se aposentaram e querem retornar ao mercado de trabalho. O que se discute hoje em dia é que quanto mais diversas for a equipe, melhor será o desempenho, ou seja, se um problema aparecer, várias soluções poderão surgir, destaca.
Um outro movimento do mercado observado por Sharla é a intenção desses colaboradores permanecerem na empresa. Ela exemplifica que os jovens querem ter várias experiências e alcançar novos voos, o que não ocorre com pessoas mais velhas.
O que ocorre com ele é justamente o contrário, pois esse colaborador busca segurança. Esse profissional não é desligado facilmente, pois têm maturidade, experiência de vida, controle emocional maior, além de ter a possibilidade de trocar experiências, pontos que são muito valorizados dentro do mundo corporativo. De uns quatro anos para cá, esse movimento tem se impulsionado, ressalta a diretora da Selecta.
Sharla lembra de uma seleção recente organizada pela consultoria. Segundo ela, eram dez vagas para trabalhar em uma loja. O proprietário determinou que queria em seu quadro pessoas com 20 e 50 anos, além de diversidade de gênero e raça.
Esse empresário não trabalha com comissão. Isso possibilita que o cliente entre na loja e escolha por quem quer ser atendido. Conseguimos atender essa demanda com uma senhora de 55 anos entre o quadro de funcionários, comenta.
Na opinião da psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, as empresas passaram a entender que maturidade e perspicácia são essenciais em seus quadros valem a pena. O mercado está mais competitivo, por isso não é mais permitido errar.
As organizações passaram a considerar que uma pessoa mais experiente e madura emocionalmente traz bons resultados. Atualmente, estamos trabalhando em um caso de sucessão. A empresa busca alguém que tenha vivência de vida e de mercado e que tenha enfrentado diversas crises e se saído bem, comenta Martha
Por conta das mudanças de mercado, e agora com a reforma da Previdência, as empresas terão em seus quadros quatro gerações diferentes. A especialista em carreiras Gisélia Freitas avalia que o mercado precisa de pessoas que dêem respostas rápidas.
Os 50 anos são os antigos 35 ou 40 anos. Nessa idade, há bastante produtividade, mas é necessário ter uma constante atualização. É importante saber lidar com essa diversidade de gerações. Além disso, acredito que esses trabalhadores estão sendo mais retidos dentro das companhias, pois eles já têm qualificação, treinamento, colocam a mão na massa e são mais comprometidos, define Gisélia.
A diretora comercial da Rhopen, Cátia Horsts, lembra que na Disney, os embaladores e caixas das lojas são pessoas com mais de 60 anos. Eles têm a cultura de aproveitar esse perfil pela receptividade. Essas pessoas se sentem úteis no trabalho. De modo geral, os desafios dos profissionais é se manterem atualizados, principalmente em relação à tecnologia. Pessoas com mais de 50 anos nos quadros da empresa representam a experiência, afirma.