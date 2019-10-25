Empresas abrem vagas para quem tem mais de 50 anos

|Mercado se abre para profissionais mais experientes Crédito: Divulgação

O mercado de trabalho está de portas abertas para pessoas com mais de 50 anos. Cada vez mais as empresas passaram a oferecer oportunidades de emprego destinadas a esse profissional mais maduro. As vantagens desta contratação está na experiência, na maturidade emocional e na capacidade de lidar com mudanças.

Se há alguns anos, não havia mercado para ele, hoje os trabalhadores estão estarão cada vez mais presentes dentro das companhias, principalmente agora que a reforma da previdência foi aprovada, obrigando as pessoas a trabalharem por mais tempo antes de se aposentarem.

Um bom exemplo dessas contratações é da Wine, que está com seleção aberta para a contratação exclusiva de profissionais com mais de 60 anos. O prazo vai até 20 de novembro, no site de vagas da Wine

A oportunidade é para agente de relacionamento, ou seja, será o profissional que terá contato direto com os clientes. O local de trabalho é para a sede da empresa, em Vitória. O diretor de finanças e pessoas da Wine, Roberto Schumann, explica que Wine valoriza a diversidade e sabe da importância de criar um ambiente inclusivo no ambiente de trabalho.

Buscamos pessoas que se identifiquem com a cultura da empresa. Aqui todos são apaixonados pelo que fazem e focam em oferecer sempre as melhores experiências aos nossos clientes e, para isso, queremos contar com um time diverso. Para isso, acreditamos nos modelos inovadores no momento da seleção e contratação. Esses profissionais têm experiência no mercado de trabalho, sendo assim um ótimo perfil para a vaga, que lida direto com clientes ou sócios, explica o Schumann.

O executivo diz que o processo seletivo está em andamento e conta com uma procura bem interessante. Para ele, 60 anos ou mais é uma faixa etária que a pessoa ainda está produtiva, bem capacitada, mas que está fora do mercado de trabalho e com dificuldades em reingressar.

As vagas valem para adultos com ensino superior completo ou cursando o tecnólogo. São diferenciais para o bom desempenho no processo o domínio do Windows, Pacote Office, recursos de internet e ter boa comunicação. Além desses requisitos técnicos, é fundamental que tenham bom relacionamento interpessoal e comunicação clara, resume.

MERCADO DE TRABALHO

A psicóloga e diretora técnica da Selecta, Sharla Bitencourt, explica que a consultoria tem dois projetos destinados a públicos específicos. O primeiro é para o primeiro emprego e o outro para profissionais acima de 50 anos.

As empresas estão pensando não só nos jovens, mas também em profissionais que têm idade mais avançada que querem trabalhar. Há exemplos de mulheres que ficavam em casa cuidando dos filhos e que decidiram retornar ao trabalho ou aqueles que decidiram fazer uma segunda graduação. Neste caso, vagas de estágio também são preenchidas por pessoas mais velhas, explica Sharla.

Ela avalia que a contratação de colaboradores com 50 ou 60 anos leva diversidade para dentro das companhias. Um outro exemplo são pessoas que já se aposentaram e querem retornar ao mercado de trabalho. O que se discute hoje em dia é que quanto mais diversas for a equipe, melhor será o desempenho, ou seja, se um problema aparecer, várias soluções poderão surgir, destaca.

Um outro movimento do mercado observado por Sharla é a intenção desses colaboradores permanecerem na empresa. Ela exemplifica que os jovens querem ter várias experiências e alcançar novos voos, o que não ocorre com pessoas mais velhas.

O que ocorre com ele é justamente o contrário, pois esse colaborador busca segurança. Esse profissional não é desligado facilmente, pois têm maturidade, experiência de vida, controle emocional maior, além de ter a possibilidade de trocar experiências, pontos que são muito valorizados dentro do mundo corporativo. De uns quatro anos para cá, esse movimento tem se impulsionado, ressalta a diretora da Selecta.

Sharla lembra de uma seleção recente organizada pela consultoria. Segundo ela, eram dez vagas para trabalhar em uma loja. O proprietário determinou que queria em seu quadro pessoas com 20 e 50 anos, além de diversidade de gênero e raça.

Esse empresário não trabalha com comissão. Isso possibilita que o cliente entre na loja e escolha por quem quer ser atendido. Conseguimos atender essa demanda com uma senhora de 55 anos entre o quadro de funcionários, comenta.

Na opinião da psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, as empresas passaram a entender que maturidade e perspicácia são essenciais em seus quadros valem a pena. O mercado está mais competitivo, por isso não é mais permitido errar.

As organizações passaram a considerar que uma pessoa mais experiente e madura emocionalmente traz bons resultados. Atualmente, estamos trabalhando em um caso de sucessão. A empresa busca alguém que tenha vivência de vida e de mercado e que tenha enfrentado diversas crises e se saído bem, comenta Martha

Por conta das mudanças de mercado, e agora com a reforma da Previdência, as empresas terão em seus quadros quatro gerações diferentes. A especialista em carreiras Gisélia Freitas avalia que o mercado precisa de pessoas que dêem respostas rápidas.

Os 50 anos são os antigos 35 ou 40 anos. Nessa idade, há bastante produtividade, mas é necessário ter uma constante atualização. É importante saber lidar com essa diversidade de gerações. Além disso, acredito que esses trabalhadores estão sendo mais retidos dentro das companhias, pois eles já têm qualificação, treinamento, colocam a mão na massa e são mais comprometidos, define Gisélia.