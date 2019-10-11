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Leroy Merlin abre novas vagas de emprego no ES

Oportunidades são para cargos de níveis médio e técnico; veja como se inscrever

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 11:19
Leroy Merlin vai inaugurar loja em Vitoria em dezembro Crédito: Divulgação
Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que vai ser inaugurada em dezembro em Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio ou técnico.

> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA

Os interessados podem cadastrar o currículo no site jobs.kenoby.com/leroymerlin. De acordo com o site da empresa, são 26 cargos disponíveis.
Há oportunidades nas funções de assessor de vendas, assessor de vendas, assistente de gestão, operador de logística, fiscal de caixa. profissionais PCDs, vendedor de projetos e vendedor PJ .

AS VAGAS

Assessor de vendas - acabamentos
Assessor de vendas - decoração
Assessor de vendas - elétrica
Assessor de vendas - ferragens
Assessor de vendas - ferramentas
Assessor de vendas - iluminação
Assessor de vendas - jardim
Assessor de vendas - madeiras
Assessor de vendas - materiais de construção
Assessor de vendas - organização e cozinhas
Assessor de vendas - piso laminado
Assessor de vendas - tintas
Assistente de gestão loja
Fiscal de caixa
Operador de logística | full time
Profissionais com deficiência | pcd
Vendedor - materiais básicos de construção
Vendedor de projetos - louças / sanitários
Vendedor de projetos - cortinas, persianas e tapetes
Vendedor de projetos - fechaduras e parafusos
Vendedor de projetos - luminotécnica
Vendedor de projetos - maquinários de jardinagem
Vendedor de projetos - móveis e planejados
Vendedor de projetos - pisos laminados e vinílicos
Vendedor pj
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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