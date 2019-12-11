Empresários capixabas vão a NY acompanhar lançamento da XP na bolsa

Empresários capixabas estiveram na bolsa de valores de Nova York nesta quarta-feira (11) acompanhando o IPO (oferta inicial de ações na sigla em inglês) da XP Inc.
Um deles foi Bernardo Dietze, CEO da Golden Investimentos, um dos escritórios da XP no Espírito Santo, e foi convidado pela empresa para participar da estreia na Nasdaq.
Ao todo, foram ofertadas 83 milhões de ações neste que foi o quarto maior IPO do ano nos EUA e o segundo maior de uma empresa brasileira, atrás apenas da PagSeguro, em 2018. Viemos aqui como Golden e XP para celebra esse momento. É um orgulho muito grande para todos nós, afirmou.
Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Bernardo aparece com Guilherme Benchimol, CEO da XP, e com o sócio diretor institucional da XP Rafael Furlanetti, que também é capixaba.
De US$ 27 (R$ 111,18, pela cotação do dólar desta quarta) os papéis foram para US$ 32,75 (R$ 134,86), uma alta de 21,3%. O valor ficou acima do que a empresa havia sinalizado em seu prospecto, que era de US$ 22 a US$ 25 (cerca de R$ 91 a 104).
Bernardo explica que a XP escolheu a bolsa de valores americana para ofertar as ações porque ela oferece algumas vantagens em relação à brasileira. Aqui, nos Estados Unidos, há a possibilidade de manter o controle da empresa com uma porcentagem menor de ações. A companhia consegue se capitalizar, investir mais e abranger o mercado, não só brasileiro como americano, proporcionando maior possibilidade de investimento, afirmou.
Entre sócios, funcionários e agentes autônomos, aproximadamente 200 pessoas estiveram presentes no IPO da companhia nesta quarta. O grupo de convidados da XP vai continuar em Nova York até domingo participando de eventos com investidores.
Os papéis da corretora serão negociados sob o código "XP". A oferta pública inicial da companhia é tanto primária quanto secundária, o que significa que parte do dinheiro captado irá para o caixa da empresa e outra parte para os acionistas vendedores.
Também esteve presente Paulo Henrique Correa, da capixaba Valor Investimentos, sócia da XP, para comemorar o sucesso da IPO em Nova York. Essa história está apenas começando. Com a mudança da legislação, nós, sócios da Valor, vamos seguir os passos da XP. Vem muita coisa por aí, disse Correa, que também levou a bandeira do ES para a cidade americana.