Empresários capixabas vão a NY acompanhar lançamento da XP na bolsa

Bernardo Dietze e Guilherme Benchimol na bolsa de valores de Nova York durante IPO da XP Crédito: Arquivo pessoal

Empresários capixabas estiveram na bolsa de valores de Nova York nesta quarta-feira (11) acompanhando o IPO (oferta inicial de ações na sigla em inglês) da XP Inc.

Um deles foi Bernardo Dietze, CEO da Golden Investimentos, um dos escritórios da XP no Espírito Santo, e foi convidado pela empresa para participar da estreia na Nasdaq.

Ao todo, foram ofertadas 83 milhões de ações neste que foi o quarto maior IPO do ano nos EUA e o segundo maior de uma empresa brasileira, atrás apenas da PagSeguro, em 2018. Viemos aqui como Golden e XP para celebra esse momento. É um orgulho muito grande para todos nós, afirmou.

Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Bernardo aparece com Guilherme Benchimol, CEO da XP, e com o sócio diretor institucional da XP Rafael Furlanetti, que também é capixaba.

Bernardo explica que a XP escolheu a bolsa de valores americana para ofertar as ações porque ela oferece algumas vantagens em relação à brasileira. Aqui, nos Estados Unidos, há a possibilidade de manter o controle da empresa com uma porcentagem menor de ações. A companhia consegue se capitalizar, investir mais e abranger o mercado, não só brasileiro como americano, proporcionando maior possibilidade de investimento, afirmou.

Bernardo Dietze (Golden) e Rafael Furlanetti (XP) na bolsa de valores de Nova York durante IPO da XP. Rafael também é capixaba e sócio diretor institucional da XP Crédito: Arquivo pessoal

Entre sócios, funcionários e agentes autônomos, aproximadamente 200 pessoas estiveram presentes no IPO da companhia nesta quarta. O grupo de convidados da XP vai continuar em Nova York até domingo participando de eventos com investidores.

Os papéis da corretora serão negociados sob o código "XP". A oferta pública inicial da companhia é tanto primária quanto secundária, o que significa que parte do dinheiro captado irá para o caixa da empresa e outra parte para os acionistas vendedores.

Também esteve presente Paulo Henrique Correa, da capixaba Valor Investimentos, sócia da XP, para comemorar o sucesso da IPO em Nova York. Essa história está apenas começando. Com a mudança da legislação, nós, sócios da Valor, vamos seguir os passos da XP. Vem muita coisa por aí, disse Correa, que também levou a bandeira do ES para a cidade americana.