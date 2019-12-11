XP cria fundos de investimentos atrelados a suas ações nos EUA

XP Asset Management Crédito: Nasdaq

Após estrear na Bolsa de tecnologia Nasdaq, em Nova York, com US$ 14,9 bilhões de valor de mercado, a XP Asset Management lançou nesta quarta-feira (11) dois fundos de investimento para atender demanda de brasileiros que queiram investir nas ações da XP Inc.

Visando facilitar o acesso às ações da empresa na Nasdaq, a aplicação inicial é de R$ 500 com proteção à variação do dólar.

Para brasileiros investirem diretamente em ações na Nasdaq é necessário uma conta corrente em uma corretora nos Estados Unidos.

Segundo a casa de investimentos, os fundos não irão participar do processo de bookbuilding (avaliação da demanda pelas ações da empresa) do IPO. Em nota, a empresa afirma que a compra das ações da XP Inc. pelos fundos será realizada somente no mercado secundário após o encerramento da oferta, em, no mínimo, dois dias após o início das negociações.

O agendamento para as aplicações dos interessados está aberto à partir desta quarta-feira (11), com liquidação prevista para sexta-feira (13).

Os investidores que adquiriram os papéis da XP Investimentos, que começam a ser negociados em Bolsa americana nesta quarta-feira (11), pagaram US$ 27 (R$ 112) por ação.

O valor ficou acima do que a empresa havia sinalizado em seu prospecto, que era de US$ 22 a US$ 25 (cerca de R$ 91 a 104).

Guilherme Benchimol, fundador da XP: empresa foi avaliada em US$ 15 bihões Crédito: Nasdaq

Ao todo, foram ofertadas 83 milhões de ações neste que é o quarto maior IPO (oferta inicial de ações na sigla em inglês) do ano nos EUA e o segundo maior de uma empresa brasileira, atrás apenas da PagSeguro -sistema de pagamentos de compras que pertence ao UOL, que tem participação acionária minoritária e indireta na Folha de S.Paulo- em 2018.