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Mercado

Ações da XP sobem mais de 20% em estreia em Bolsa dos EUA

Corretora brasileira abriu capital na Nasdaq, em Nova York
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 17:39

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 17:39

Bolsa de valores Crédito: Pixabay
As ações da XP Inc. começaram a ser negociadas nesta quarta-feira (11) na Nasdaq, em Nova York, com uma alta de 18%. De US$ 27 (R$ 111,18, pela cotação do dólar desta quarta) os papéis foram para US$ 32,75 (R$ 134,86), uma alta de 21,3%. 
A corretora captou US$ 2,25 bilhões (R$ 9,33 bilhões) com a venda de 83 milhões de ações ao preço inicial de US$ 27.
O valor ficou acima do que a empresa havia sinalizado em seu prospecto, que era de US$ 22 a US$ 25 (cerca de R$ 91 a 104).

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Os papéis da corretora serão negociados sob o código "XP". A oferta pública inicial da companhia é tanto primária quanto secundária, o que significa que parte do dinheiro captado irá para o caixa da empresa e outra parte para os acionistas vendedores.
Os principais sócios da companhia são os fundos Dynamo e General Atlantic, além de seu fundador Guilherme Benchimol (Marcelo Maisonnave, outro fundador, deixou a companhia em 2014) e o Itaú Unibanco.
A XP Inc. continua detendo ações classe B (que possuem poder de voto dez vezes maior) e terá o equivalente a 56,2% do poder de voto.
Este que é o quarto maior IPO (oferta inicial de ações na sigla em inglês) do ano nos EUA e o segundo maior de uma empresa brasileira, atrás apenas da PagSeguro -sistema de pagamentos de compras que pertence ao UOL, que tem participação acionária minoritária e indireta na Folha - em 2018.

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