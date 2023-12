Em terra

Empresa mineira sem funcionários compra 10 blocos de petróleo no ES

Outros 112 blocos espalhados pelo país também foram adquiridos pela Elysian — empresa criada em agosto, com a finalidade de participar do leilão; saiba mais

2 min de leitura min de leitura

Produção de petróleo em terra; empresa arrematou 10 blocos de exploração no ES. (Pixabay)

Uma empresa de Minas Gerais, sem quadro de funcionários, arrematou dez blocos de petróleo no Estado, em um leilão feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), na quarta-feira (13). Todos os blocos ficam em terra, na Bacia do Espírito Santo.

Outros 112 blocos espalhados pelo país também foram adquiridos pela Elysian — empresa criada em agosto, com a finalidade de participar do leilão. Juntos, os blocos somaram um bônus R$ 12 milhões e devem receber investimentos de cerca de R$ 400 milhões, segundo o próprio presidente da companhia, Ernani Machado.

Veja Também Mais de 30 empresas têm interesse em briquetes produzidos pela Vale no ES

“Vamos contratar 40 pessoas”, adiantou. “Criei a empresa justamente para participar do leilão. É a minha primeira vez no petróleo. Tenho uma empresa de tecnologia chamada JMM Tech, que desenvolve sistemas para ajudar pessoas com deficiência, na área de segurança e em petróleo e gás. E vi que tinha uma oportunidade. Temos que agarrá-la, pois já estamos fazendo tecnologia para o setor de óleo e gás.”

A meta do empresário é começar a análise das áreas no próximo ano, após a assinatura do contrato, mas Machado admite que ainda não sabe se buscará parceiros para a exploração dos locais.

Os blocos arrecadados no Espírito Santo foram:

ES-T-380

ES-T-389

ES-T-398

ES-T-399

ES-T-407

ES-T-408

ES-T-226

ES-T-504

ES-T-514

ES-T-525

O bônus de assinatura por cada uma das áreas foi de R$ 51 mil.

O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, confirmou que a Elysian estava apta a participar da disputa e apresentou todas as garantias exigidas. "Se não, não teria sido nem qualificada para o leilão. Atendeu às exigências do edital. Aportou recursos para habilitá-la para dar os lances que deu."

Na próxima etapa, as empresas vencedoras passarão por um processo de qualificação técnica e econômico-financeira de forma a comprovar que têm a capacidade de aplicar os recursos comprometidos para os investimentos.

*Com informações do jornal O Globo e da Agência Brasil

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta