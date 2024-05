Engenharia

Empresa capixaba aposta no mercado internacional para crescer

Com uma sede em Atlanta (EUA), Timenow busca consolidar presença no exterior com ampliação de projetos; meta é atingir um faturamento lá fora que represente 25% de sua receita em até cinco anos

3 min de leitura min de leitura

Timenow mira mercado internacional para crescer. (Divulgação)

Atuando há 27 anos no segmento de gerenciamento de projetos e consultoria em engenharia, a empresa capixaba Timenow já está presente com atividades nos Estados Unidos e Europa, mas busca ampliar a sua presença internacional.

Para os próximos anos, a meta da empresa é atingir um faturamento no mercado internacional que represente 25% de sua receita em até cinco anos, promovendo a possibilidade de manter profissionais trabalhando a distância no gerenciamento de projetos.

Com sede em Atlanta, capital do estado americano da Geórgia, além de presença na Europa e em outros mercados no exterior, a Timenow já é referência em negócios fora do Brasil e segue em busca de oportunidades para expandir suas atividades internacionalmente.

Veja Também Nova ala do Shopping Vitória vai gerar 400 vagas de emprego

Para ampliar essas atividades, a Timenow participa nesta segunda-feira (13) do Brazilian Regional Markets, no Harvard Club de Nova York. O evento apresentará, pela primeira vez, todo o potencial das empresas brasileiras localizadas no Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina ao maior mercado financeiro do mundo.

“O Brazilian Regional Markets é parte de uma estratégia importante para o desenvolvimento do país e converge com as aspirações da empresa. Este é um movimento que fomenta e gera conexões entre grandes mercados e que vem ao encontro da nossa intenção de construir uma empresa cada vez mais relevante, global e digital”, o CEO da empresa capixaba, Antonio Toledo.

Atualmente, a Timenow desenvolve e gerencia projetos de consultoria e engenharia não só nos Estados Unidos, mas também no Canadá e em Portugal.

“Nesses dois anos de atuação em solo norte-americano, já conquistamos contratos relevantes em setores estratégicos como papel e celulose, siderurgia e petroquímica. O evento é uma oportunidade para acessar uma audiência bastante qualificada, que pode ampliar nossa atuação e colaboração internacional", avalia Renan Castello, Head da operação americana da Timenow.

Veja Também Wine investe R$ 15 milhões em sua primeira linha de vinhos

O encontro terá a participação de representantes de fundos e gestoras internacionais, além de lideranças econômicas, políticas e intelectuais da comunidade financeira. Eles terão acesso aos projetos mais promissores de empresas de setores variados, como agronegócio, energia, infraestrutura, tecnologia, petróleo e gás, mineração e turismo, entre os mais importantes desses Estados brasileiros.

“O Espírito Santo e muitos Estados fora do eixo Rio-São Paulo têm se destacado por sediarem empresas inovadoras e essenciais para o crescimento econômico do Brasil. Essas regiões representam, aproximadamente, 60% do PIB nacional, com as empresas desempenhando um papel fundamental nesse cenário. É natural, portanto, que busquem expandir seus negócios para o exterior", avalia Toledo.

Nosso propósito é apoiar as iniciativas das empresas locais, reconhecendo a importância do capital internacional para impulsionar seus projetos de expansão Antonio Toledo • CEO da Timenow

Confirmaram presença no Brazilian Regional Markets de Nova York os governadores do Espírito Santo e do Paraná, Renato Casagrande e Ratinho Júnior, e empresários como e empresários como Walter Schalka (CEO da Suzano Papel e Celulose), Marcel Malczewski (CEO da TM3 Capital e Presidente do Conselho da Copel), James Guerreiro (Presidente da Brametal), Munir Abud (Diretor Presidente da CESAN) e Tallis Gomes (Founder Easy Taxi, Singu, G4 Educação).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta