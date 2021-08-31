Edital de concessão da BR 262 é aprovado; veja data do leilão

Trecho da BR 262 no Espírito Santo: concessão prevê duplicação Crédito: Fernando Madeira

A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou em reunião, na tarde desta terça-feira (31), o edital de concessão da BR 262 , entre o Espírito Santo Minas Gerais , em conjunto com o trecho mineiro da BR 381. O documento será publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (1º).

Your browser does not support the audio element. Edital de concessão da BR 262 é aprovado- saiba qual a data do leilão

O leilão, que será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo e terá concorrência internacional, deve acontecer no dia 25 de novembro, às 14h. Vencerá o leilão o grupo que oferecer o menor valor de tarifa de pedágio (até o valor mínimo que será estipulado no edital) e o maior valor de outorga pelas rodovias, que é a parcela a ser paga ao governo federal pela exploração.

Serão 670 quilômetros concedidos somando as duas rodovias. A concessionária será responsável pela manutenção das vias e por obras de ampliação e melhoria da estrutura, sobretudo as de duplicação, que vão contemplar 400 quilômetros, incluindo todo o trecho capixaba da 262. A expectativa de investimentos é da ordem de R$ 7,3 bilhões.

O diretor relator do processo, Guilherme Sampaio, destacou que as duas rodovias estão entre as principais do país e forte apelo turístico e também econômico para deslocamento de cargas. O contrato de concessão terá duração de 30 anos, prorrogável por mais 5 anos.

Infográfico: cronograma de duplicação da BR 262 Crédito: Infografia: Geraldo Neto

A concessão compreende o trecho da BR 381 com início em Belo Horizonte/MG até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares/MG) e o trecho da BR 262 entre o entroncamento com a BR-381/MG (João Monlevade/MG) até o entroncamento com a BR-101/ES (Viana/ES).

Além da duplicação, estão previstos 138 km de faixas adicionais, 131 km de vias marginais, 50 passarelas e a construção do contorno de Manhuaçu (MG).

Outra inovação será o desconto de usuário frequente, que tem como objetivo minimizar as tarifas para os usuários que realizarem deslocamentos localizados entre municípios próximos. O edital também vai prever o desconto básico de tarifa de 5% para usuários que selecionarem pelo pagamento automático identificado pelo TAG eletrônico acoplado ao veículo.