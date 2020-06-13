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Depósito para saque-emergencial do FGTS começa no dia 29; veja calendário

No Espírito Santo, 790 mil trabalhadores com contas ativas e inativas vão receber.  Calendário de pagamento de até R$ 1.045 começa no fim do mês para movimentação digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 14:56

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 14:56

Dados do FGTS podem ser consultados em aplicativo e site da Caixa
Dados do FGTS podem ser consultados em aplicativo e site da Caixa Crédito: Mikaella Campos
Começa no dia 29 de junho o depósito para o saque-emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O calendário foi divulgado neste sábado (13) pela Caixa Econômica Federal. Os novos pagamentos vão contemplar 60,8 milhões de trabalhadores em todo o país, sendo 790 mil pessoas somente no Espírito Santo. Todos os cotistas, com recursos ativos ou inativos, devem receber os pagamentos em contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal e movimentar o saldo pelo Caixa Tem.
A partir desta segunda (15), o trabalhador poderá ver o saldo, a data e optar ou não pelo saque no site www.fgts.caixa.gov.br. Ele também poderá discar 111 (opção 2) para consultar o valor do saque e a data do depósito. Pelo aplicativo e internet banking os dados ficarão disponíveis a partir do dia 19. Para sacar, será a partir do dia 25 de julho. Então serão dois calendários: um de depósito e outro de saque. 
A estimativa é que sejam injetados na economia nacional R$ 36,2 bilhões. No Estado, os recursos devem movimentar R$ 530 milhões, de acordo com dados do Ministério da Economia. 

CONFIRA O CALENDÁRIO

  • Nascidos em janeiro: crédito em conta no dia 29/06 (segunda) e disponível para saque no dia 25/07 (sábado)
  • Nascidos em fevereiro: crédito em conta no dia 06/07 (segunda) e disponível para saque no dia 08/08 (sábado)
  • Nascidos em março: crédito em conta no dia 13/07 (segunda) e disponível para saque no dia 22/08 (sábado)
  • Nascidos em abril: crédito em conta no dia 20/07 (segunda) e disponível para saque no dia 05/09 (sábado)
  • Nascidos em maio: crédito em conta no dia 27/07 (segunda) e disponível para saque no dia 19/09 (sábado)
  • Nascidos em junho: crédito em conta no dia 03/08 (segunda) e disponível para saque no dia 03/10 (sábado)
  • Nascidos em julho: crédito em conta no dia 10/08 (segunda) e disponível para saque no dia 17/10 (sábado)
  • Nascidos em agosto: crédito em conta no dia 24/08 (segunda) e disponível para saque no dia 17/10 (sábado)
  • Nascidos em setembro: crédito em conta no dia 31/08 (segunda) e disponível para saque no dia 31/10 (sábado)
  • Nascidos em outubro: crédito em conta no dia 08/09 (segunda) e disponível para saque no dia 31/10 (sábado)
  • Nascidos em novembro: crédito em conta no dia 14/09 (segunda) e disponível para saque no dia 14/11 (sábado)
  • Nascidos em dezembro: crédito em conta no dia 21/09 (segunda) e disponível para saque no dia 14/11 (sábado)
Calendário do saque-emergencial do FGTS
Calendário do saque-emergencial do FGTS Crédito: Caixa/Reprodução

POUPANÇA DIGITAL

O governo federal editou Medida Provisória (MP) para autorizar o pagamento do FGTS em contas de poupança social digital da Caixa. A MP 982 foi publicada também neste sábado (13), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). 
Caso o dinheiro do FGTS não seja sacado pelos beneficiários, eles serão devolvidos à conta vinculada. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de novembro.

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Pelo texto, a poupança social terá funções ampliadas e poderá receber créditos dos saques do FGTS e os depósitos de pagamentos de benefícios sociais da União, Estados e municípios, exceto benefícios previdenciários. O limite de movimentação mensal será de R$ 5 mil, considerando depósitos e retiradas. A poupança social digital já é utilizada para pagamento do auxílio emergencial e do Bolsa Família.
A conta será isenta de tarifas de manutenção. Ao menos uma transferência eletrônica por mês poderá ser realizada sem custos. Não haverá emissão de cartão físico ou cheques para movimentação. O dinheiro poderá ser usado para pagamento de boletos bancários e contas de instituições conveniadas. A conta poderá ser fechada ou substituída a qualquer momento, sem custos.

COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO DO NOVO SAQUE DO FGTS

O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que tenha. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.

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COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS

Mas se o trabalhador tiver mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.
Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie. De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o FGTS seguirá  a mesma lógica de pagamento do auxílio emergencial.
"Faremos o depósito e o saque acontecerá alguns dias depois. Isso vai permitir com que haja uma minimização das filas", disse em transmissão na rede social.

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