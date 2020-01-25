Custando o dobro do valor inicial, sede do TRT em Vitória fica pronta

Depois de quase uma década de obras, entre problemas contratuais, paralisações, inclusão de novos serviços e mudanças no orçamento inicial, a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), na Enseada do Suá, em Vitória, enfim ficou pronta e tem data marcada para a inauguração: 17 de fevereiro.
Em 2009, quando a obra foi anunciada, o custo orçado era de R$ 108,5 milhões. Porém, diante de tantas intempéries - além de correções monetárias - o empreendimento consumiu ao todo R$ 222,1 milhões, praticamente o dobro do primeiro orçamento.
O aumento, aliás, não se restringiu ao gasto de recursos públicos. O prazo para conclusão da obra também foi sendo revisto e ultrapassou em seis anos a data inicial para qual estava prevista a entrega. Apesar da execução ter sido contratada em janeiro de 2009, o prédio começou a ser construído em 2011 e deveria ficar pronto em 2014, o que não ocorreu. Depois de falhas na fundação do edifício foi necessário refazer todo o serviço.
Em entrevista à TV Gazeta no início de 2018, o então presidente do órgão, Mário Ribeiro Cantarino Neto, afirmou que o último atraso ocorreu pela falta de repasse de orçamentos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), para incrementar o ritmo da obra. "Dinheiro até que tem, faltou autorização para gastá-lo, justificou na época.
Nesta sexta-feira (24), por nota, o TRT informou que o valor atualizado da obra é de R$ 222.172.008,96 e que a ocupação do prédio da Justiça do Trabalho foi iniciada desde o final de 2019, com a transferência da sala cofre - estrutura que abriga o data center do tribunal - e grande parte dos processos físicos arquivados.
"O complexo e gradual processo de ocupação está sendo cuidadosamente planejado por vários fatores técnicos e, inclusive, para que o comprometimento na prestação dos serviços seja zero, ou quase isso; conforme, aliás, já vem acontecendo desde o ano passado", afirmou em nota.
Ainda segundo o Tribunal, o prédio tem uma área interna planejada para que todos os setores tenham basicamente o mesmo tamanho do espaço atual.
ESPAÇO DO TRT-ES NÃO DEVE SER COMPARTILHADO
Como o projeto da nova sede da Justiça do Trabalho no Estado foi aprovado há mais de 10 anos, em 2008, o órgão passou por grandes mudanças nesse tempo. Ao passo em que os processos passaram a ser eletrônicos nesse tempo (reduzindo a necessidade de espaço para guardar a papelada), foi se percebendo que a estrutura gigante pensada há tantos anos devia ficar com espaços ociosos e subutilizados, conforme A Gazeta mostrou em 2018.
Na época, o TRT-ES chegou a organizar uma comissão para analisar o possível compartilhamento de áreas do prédio com outros órgãos. Porém, pouco depois, o TST disse que o prédio no Espírito Santo não será compartilhado, sendo usado apenas pela Justiça do Trabalho.
Em nota enviada nesta sexta-feira (24) para a reportagem, o TRT-ES reforçou isso afirmando que "o prédio é da Justiça do Trabalho e por ela será ocupado".
ENTENDA PORQUE A OBRA DO TRT-ESDEMOROU PARA FICAR PRONTA
Licitação
A tomada de preços para a construção da sede do TRT-ES começou em 2006 e foi concluída apenas em 2008. Porém, a obra só começou a sair do papel em 2011. O valor inicial da obra era de R$ 108.519.331,33 (sem correção monetária) e seria entregue em três anos e meio.
Andamento da obra
A obra da sede do TRT começou em 2011 e foi dividida em três etapas: projeto de engenharia e arquitetura; as fundações; e a construção do prédio, que ficaria com a construtora Paulo Octávio por R$ 108,5 milhões. A obra representaria uma economia para a União, já que a Justiça do Trabalho desocuparia cinco prédios alugados em que atua na Grande Vitória.
Paralisação
Em maio de 2011, a construtora Paulo Octávio instalou o canteiro de obras, mas a construção não foi iniciada por falhas na fundação. O TRT paralisou a obra em outubro de 2012 e fez perícia que custou R$ 300 mil. Os trabalhos foram retomados em julho de 2014.
Atraso
Três anos após o início das obras, a nova sede ainda não havia saído do chão, sendo que o prazo para término dos serviços era setembro 2014.
Andamento
Em setembro de 2016, o TRT disse que a obra tinha atingido 32% de sua execução e estava concluindo o oitavo pavimento da Torre do Fórum, que tem ao todo dez andares. No outro prédio, que vai abrigar os setores administrativos, já havia sido concluída a estrutura de sete dos 18 andares.
Inauguração
O prédio do TRT fica em uma área de 9.591,98m² na Enseada do Suá, em Vitória, e tem uma área de 50.566,24m² construída. A inauguração foi marcada para 17 de fevereiro de 2020.