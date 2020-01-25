Custando o dobro do valor inicial, sede do TRT em Vitória fica pronta

Nova sede do Tribunal Regional do Trabalho na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de quase uma década de obras, entre problemas contratuais, paralisações, inclusão de novos serviços e mudanças no orçamento inicial, a nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) , na Enseada do Suá, em Vitória, enfim ficou pronta e tem data marcada para a inauguração: 17 de fevereiro.

Em 2009, quando a obra foi anunciada, o custo orçado era de R$ 108,5 milhões. Porém, diante de tantas intempéries - além de correções monetárias - o empreendimento consumiu ao todo R$ 222,1 milhões, praticamente o dobro do primeiro orçamento.

O aumento, aliás, não se restringiu ao gasto de recursos públicos. O prazo para conclusão da obra também foi sendo revisto e ultrapassou em seis anos a data inicial para qual estava prevista a entrega. Apesar da execução ter sido contratada em janeiro de 2009, o prédio começou a ser construído em 2011 e deveria ficar pronto em 2014, o que não ocorreu. Depois de falhas na fundação do edifício foi necessário refazer todo o serviço.

Área interna da nova sede do TRT: prédio ficou pronto após quase uma década de obras Crédito: TRT

Nesta sexta-feira (24), por nota, o TRT informou que o valor atualizado da obra é de R$ 222.172.008,96 e que a ocupação do prédio da Justiça do Trabalho foi iniciada desde o final de 2019, com a transferência da sala cofre - estrutura que abriga o data center do tribunal - e grande parte dos processos físicos arquivados.

Cobertura da nova sede do TRT: prédio ficou pronto após quase uma década de obras Crédito: TRT

"O complexo e gradual processo de ocupação está sendo cuidadosamente planejado por vários fatores técnicos e, inclusive, para que o comprometimento na prestação dos serviços seja zero, ou quase isso; conforme, aliás, já vem acontecendo desde o ano passado", afirmou em nota.

Ainda segundo o Tribunal, o prédio tem uma área interna planejada para que todos os setores tenham basicamente o mesmo tamanho do espaço atual.

ESPAÇO DO TRT-ES NÃO DEVE SER COMPARTILHADO

Como o projeto da nova sede da Justiça do Trabalho no Estado foi aprovado há mais de 10 anos, em 2008, o órgão passou por grandes mudanças nesse tempo. Ao passo em que os processos passaram a ser eletrônicos nesse tempo (reduzindo a necessidade de espaço para guardar a papelada), foi se percebendo que a estrutura gigante pensada há tantos anos devia ficar com espaços ociosos e subutilizados, conforme A Gazeta mostrou em 2018

Em nota enviada nesta sexta-feira (24) para a reportagem, o TRT-ES reforçou isso afirmando que "o prédio é da Justiça do Trabalho e por ela será ocupado".

ENTENDA PORQUE A OBRA DO TRT-ESDEMOROU PARA FICAR PRONTA

Licitação A tomada de preços para a construção da sede do TRT-ES começou em 2006 e foi concluída apenas em 2008. Porém, a obra só começou a sair do papel em 2011. O valor inicial da obra era de R$ 108.519.331,33 (sem correção monetária) e seria entregue em três anos e meio.