Construção de plataforma no ES deve criar 6 mil empregos

P-71 deixou o estaleiro chinês em dezembro e vem sendo transportada por rebocadores para o ES Crédito: CIMC Raffles/Divulgação

Com a chegada do casco de um navio-plataforma da Petrobras , em Aracruz , no Espírito Santo , cerca de 6 mil empregos devem ser criados. A finalização da construção da FPSO (singla em inglês de unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo) P-71 deve gerar 2 mil empregos diretos e outros 4 mil indiretos.

No estaleiro, além do término da construção de nove módulos, também serão integrados e comissionados outros 19 módulos ao casco. Estas atividades têm previsão de conclusão no segundo semestre de 2021.

Segundo a Petrobras, a P-71 é a sexta plataforma da série Replicantes projetada para operar no pré-sal, com capacidade de 150 mil barris de petróleo por dia e de compressão de gás de 6 milhões de m³/dia.

A previsão de geração de empregos para atendimento às demandas da P-71 é de cerca de 2 mil diretos e 4 indiretos, movimentando a cadeia de serviços associados, além de aquecer a economia local. As vagas ainda serão divulgadas.

"A execução do casco da P-71 dentro de métricas internacionais demonstra que a decisão da Petrobras de buscar a competição de fornecedores para atendimento aos seus projetos foi acertada. A entrega de unidades de produção dentro dos prazos esperados traz previsibilidade e segurança aos diversos atores envolvidos, estaleiros, parceiros, fornecedores, investidores e a própria sociedade", diz nota da Petrobras.

CUIDADOS NO TRANSPORTE DA P-71 POR CAUSA DO CORONAVÍRUS

O casco da P-71 saiu da China, epicentro do novo coronavírus , em dezembro do ano passado. Para evitar contaminação, o casco da unidade foi transportado sem tripulação a bordo.