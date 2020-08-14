Confira os supermercados vencedores da pesquisa

O Perim atua no ramo de supermercados há cerca de quatro décadas. A primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.

O Epa começou com uma pequena mercearia na zona oeste de Belo Horizonte (MG), em 1950. Em 2003, a rede, com atuação apenas no mercado mineiro, inaugurou sua participação no Espírito Santo. Atualmente, a marca Epa faz parte da DMA Distribuidora S/A que conta com 162 unidades, distribuídas entre lojas Epa Plus e unidades Mineirão Atacarejo.