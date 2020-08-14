Confira os supermercados vencedores da pesquisa

Estabelecimentos que reúnem mix de produtos de alimentação, higiene, limpeza e bazar, os supermercados, no Espírito Santo, têm criado espaços cada vez mais modernos e funcionais, oferecendo serviços complementares. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Epa
O Grupo Carone nasceu em 1950, sob a chancela do imigrante libanês Nagib Resk Carone. A história do grupo começou com um armarinho, na cidade de Alfredo Chaves e, depois, com um atacado em Cachoeiro de Itapemirim. Em 1970, foi inaugurada uma loja de varejo no centro de Vila Velha e, a partir desse lançamento, a rede se consolidou e expandiu. Hoje, são 10 filiais, todas na Grande Vitória.
O Perim atua no ramo de supermercados há cerca de quatro décadas. A primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
O Epa começou com uma pequena mercearia na zona oeste de Belo Horizonte (MG), em 1950. Em 2003, a rede, com atuação apenas no mercado mineiro, inaugurou sua participação no Espírito Santo. Atualmente, a marca Epa faz parte da DMA Distribuidora S/A que conta com 162 unidades, distribuídas entre lojas Epa Plus e unidades Mineirão Atacarejo.