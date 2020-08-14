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Recall de Marcas

Confira os supermercados vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:32

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:32

Homem comprando garrafas de cerveja em um supermercado
Nas prateleiras dos supermercados, é grande a variedade de produtos para o consumidor Crédito: Shutterstock
Estabelecimentos que reúnem mix de produtos de alimentação, higiene, limpeza e bazar, os supermercados, no Espírito Santo, têm criado espaços cada vez mais modernos e funcionais, oferecendo serviços complementares. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Epa

O Perim atua no ramo de supermercados há cerca de quatro décadas. A primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
O Epa começou com uma pequena mercearia na zona oeste de Belo Horizonte (MG), em 1950. Em 2003, a rede, com atuação apenas no mercado mineiro, inaugurou sua participação no Espírito Santo. Atualmente, a marca Epa faz parte da DMA Distribuidora S/A que conta com 162 unidades, distribuídas entre lojas Epa Plus e unidades Mineirão Atacarejo.

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