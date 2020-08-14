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Supermercado

Extrabom inova para garantir qualidade no atendimento ao público

Maior rede supermercadista do Espírito Santo se destaca no Recall de Marcas da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:38

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:38

Projeção da loja de Jacaraípe que está passando por obra de revitalização e ampliação
Projeção da loja de Jacaraípe que está passando por obra de revitalização e ampliação Crédito: Divulgação/Extrabom
Paixão em servir. O que parece ser um clichê é, na verdade, a ferramenta primordial para que a rede Extrabom seja uma das mais lembradas pelo público. Com mais de 40 anos de história, a empresa se consolida ano após ano com investimentos constantes na qualificação de colaboradores, inovação no atendimento e na infraestrutura. O resultado disso? Ser reconhecida como a marca mais lembrada no segmento supermercado no Recall de Marcas da Rede Gazeta.
Para muitos capixabas, Extrabom já é quase sinônimo de supermercado. Isso é reflexo de uma longa jornada, que começou ainda na década de 1970. Em 1978, uma pequena mercearia no bairro Jardim América, em Cariacica, abria as portas para o que seria uma das maiores redes de supermercados do Brasil. O foco no trabalho, bom atendimento e envolvimento familiar foram os pilares para o crescimento da empresa.
Com o passar dos anos e da demanda do avanço tecnológico, mudanças se tornaram necessárias. Melhor qualificação de funcionários, canais de atendimento e uma plataforma de compras on-line são alguns dos aprimoramentos que fizeram o Extrabom se destacar ainda mais, como explica o gerente de marketing da rede, Yuri Correa.
Nós investimos constantemente na qualificação dos nossos colaboradores, no aprimoramento dos nossos canais de atendimento, tanto presencial quanto digital, para garantir a melhor experiência possível do cliente nas lojas físicas, como também diante da tela de um computador ou via smartphone. Colocamo-nos como um facilitador do seu dia a dia, suprindo suas necessidades de alimentação, higiene, entre outros, destaca.

RANKING

Hoje, a rede Extrabom é uma das principais do setor supermercadista do país, com o maior número de lojas no Espírito Santo e ocupando a 42º posição no ranking de maiores supermercados do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Os números falam por si só: a rede conta com 31 lojas e mais de 4 mil colaboradores.
Todos os investimentos estão mostrando resultado. O grupo segue um projeto de expansão, abrindo mais lojas na Região Metropolitana. Em 2020, duas unidades foram inauguradas na Serra: uma em Colina de Laranjeiras e outra é a âncora do empreendimento Extracenter, em Laranjeiras.
E não para por aí: a terceira unidade também será a âncora de um novo Extracenter em fase de obras no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Além das novas unidades, no quarto trimestre deste ano está previsto o término das obras de revitalização e ampliação da loja de Jacaraípe, na Serra, que passará a contar com mais de 2,2 mil metros quadrados de área de vendas.
Já para 2021, a rede tem três inaugurações programadas. Em Vitória, na Avenida Serafim Derenzi, no bairro Santo Antônio; na Serra, mais uma em Jacaraípe, desta vez na Avenida Minas Gerais; e a terceira com endereço ainda a ser definido.
Yuri Correa, gerente de marketing da rede Extrabom
Yuri Correa, gerente de marketing do Extrabom, destaca que toda a equipe da rede trabalha para atender às demandas do consumidor Crédito: Divulgação/Extrabom
Para o gerente de marketing Yuri Correa, o fortalecimento da marca se dá pelo retorno do público que, com a sua credibilidade, faz a rede se manter líder no segmento em terras capixabas.
Ser cada dia melhor significa pensar constantemente nos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. Desejamos permanecer como uma marca querida, lembrada sempre com afeto pelos capixabas, suprindo-os em todas as necessidades domésticas, completa.

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