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Supermercado

Carone cresce no e-commerce e implanta drive-thru em Vila Velha

Sistema para retirada de produtos foi instalado na loja da Praia de Itaparica e pode ser ampliado para as demais unidades da rede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:41

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:41

Filial do Carone em Campo Grande, Cariacica, uma das dez lojas da rede na Grande Vitória
Filial do Carone em Campo Grande, Cariacica, uma das 10 lojas da rede na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Carone
Ser referência no varejo requer não só um olhar atento e preciso sobre os desafios desse setor, mas também um empenho muito bem-feito para acompanhar a tradicional e dinâmica atividade. Com essa visão que alia a força de uma história de mais de quatro décadas e a adaptação constante às demandas urgentes, o Carone se apresenta em 2020 ao seu público ainda mais renovado, adequando e readequando os serviços às necessidades do consumidor, sempre que o momento assim exigir.
A rede de supermercados, que já tem presença mais que consolidada no ambiente virtual, intensificou em todas as suas 10 lojas na Grande Vitória as medidas de segurança contra o novo coronavírus e passou a oferecer em uma de suas unidades (a de Praia de Itaparica, em Vila Velha) também o sistema de retirada por meio do drive-thru para quem fizer suas compras on-line.
O e-commerce foi criado bem antes da pandemia. Com as recomendações de distanciamento, tivemos o aumento na demanda, fazendo com que fosse implantado o drive-thru para que o cliente continue sendo bem atendido e tenha a experiência de compra sempre agradável. Temos o desejo de expandir esse modelo para atendermos às demais regiões onde estamos presentes, informou a empresa, por nota.
As ações de proteção na rede, que tem 3.500 funcionários diretos e indiretos, envolvem aferição de temperatura dos colaboradores; disponibilização de pias para lavagem das mãos e de dispensers de álcool em gel; delimitação e identificação no chão do espaço entre pessoas nos balcões de atendimento e diante dos caixas; higienização dos carrinhos antes do uso.
Todas essas medidas, além da variedade de mercadorias disponíveis, alinham-se ao conceito de bom serviço abraçado pela empresa, vencedora do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta na categoria Supermercados, com 18% das menções. Temos imensa satisfação de recebermos este prêmio, que representa todo o nosso trabalho e esforço, comemorou o presidente do Grupo Carone, Willian Carone Junior.
O presidente do Grupo Carone, Willian Carone Junior
O presidente do Grupo Carone, Willian Carone Junior, fala sobre a satisfação com a vitória no Recall: Representa todo o nosso trabalho e esforço Crédito: Divulgação/Carone
Adega, padaria e rotisseria são só alguns dos espaços oferecidos pelas lojas, cuja diversidade de itens nas seções vai da alimentação à higienização e limpeza, passando por produtos étnicos e utensílios domésticos, entre outros.
O Grupo Carone nasceu em 1950, sob a chancela do imigrante libanês Nagib Resk Carone. O começo dessa história ocorreu com a inauguração de um armarinho em Alfredo Chaves, no Sul do Estado, e, em seguida, de um atacado em Cachoeiro de Itapemirim, na mesma região. Nos anos 1970, foi aberta a primeira loja de varejo, no Centro de Vila Velha, dando início à rede.

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