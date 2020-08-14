Carone cresce no e-commerce e implanta drive-thru em Vila Velha

Filial do Carone em Campo Grande, Cariacica, uma das 10 lojas da rede na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Carone

Ser referência no varejo requer não só um olhar atento e preciso sobre os desafios desse setor, mas também um empenho muito bem-feito para acompanhar a tradicional e dinâmica atividade. Com essa visão que alia a força de uma história de mais de quatro décadas e a adaptação constante às demandas urgentes, o Carone se apresenta em 2020 ao seu público ainda mais renovado, adequando e readequando os serviços às necessidades do consumidor, sempre que o momento assim exigir.

A rede de supermercados, que já tem presença mais que consolidada no ambiente virtual, intensificou em todas as suas 10 lojas na Grande Vitória as medidas de segurança contra o novo coronavírus e passou a oferecer em uma de suas unidades (a de Praia de Itaparica, em Vila Velha) também o sistema de retirada por meio do drive-thru para quem fizer suas compras on-line.

O e-commerce foi criado bem antes da pandemia. Com as recomendações de distanciamento, tivemos o aumento na demanda, fazendo com que fosse implantado o drive-thru para que o cliente continue sendo bem atendido e tenha a experiência de compra sempre agradável. Temos o desejo de expandir esse modelo para atendermos às demais regiões onde estamos presentes, informou a empresa, por nota.

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As ações de proteção na rede, que tem 3.500 funcionários diretos e indiretos, envolvem aferição de temperatura dos colaboradores; disponibilização de pias para lavagem das mãos e de dispensers de álcool em gel; delimitação e identificação no chão do espaço entre pessoas nos balcões de atendimento e diante dos caixas; higienização dos carrinhos antes do uso.

Todas essas medidas, além da variedade de mercadorias disponíveis, alinham-se ao conceito de bom serviço abraçado pela empresa, vencedora do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta na categoria Supermercados, com 18% das menções. Temos imensa satisfação de recebermos este prêmio, que representa todo o nosso trabalho e esforço, comemorou o presidente do Grupo Carone, Willian Carone Junior.

O presidente do Grupo Carone, Willian Carone Junior, fala sobre a satisfação com a vitória no Recall: Representa todo o nosso trabalho e esforço Crédito: Divulgação/Carone

Adega, padaria e rotisseria são só alguns dos espaços oferecidos pelas lojas, cuja diversidade de itens nas seções vai da alimentação à higienização e limpeza, passando por produtos étnicos e utensílios domésticos, entre outros.