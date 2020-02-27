Com fim da nova aposentadoria, como parar os descontos do INSS?

Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades Crédito: Fábio Vicentini

A conclusão do Supremo permite que beneficiários bloqueiem descontos realizados pelo INSS para cobrar a devolução de valores recebidos por meio das ações de reaposentação. Mas, para barrar essa cobrança, é preciso ficar atento e acionar a Justiça.

Conhecida como reaposentação, a situação ocorria quando o aposentado que continua ou volta a trabalhar tem descontado do seu salário a contribuição previdenciária. Esses valores e tempo de serviço eram computados parcial ou totalmente para realizar um recálculo do benefício pedido em juízo. Ou seja, o beneficiário pedia que a primeira aposentadoria fosse substituída por uma segunda.

O advogado previdenciarista do Instituto de Nacional Proteção dos Aposentados e Consumidores (INPCA) Rafael Vasconcelos explica que o objetivo final da reaposentação era aumentar o benefício do aposentado, já que o novo cálculo seria feito com base no tempo de contribuição e no salário maior.

"A meta era sempre ter um salário superior ao que a pessoa se aposentou. Tenho um caso em que a pessoa mais que dobrou o valor do benefício devido à reaposentação. Ela recebia com um benefício na ordem de R$ 1,5 mil. Continuou trabalhando por mais alguns anos o benefício passou para R$ 4 mil", exemplifica.

Pessoas que fazem parte do regime geral (por contribuição ou idade, na regra atinga) podem trabalhar de carteira assinada mesmo após a aposentadoria. Já as que estão no regime especial, podem voltar ao mercado formal se o trabalho a ser exercido não envolver atividades nocivas. Porém, quem se aposenta por incapacidade (auxílio doença ou invalidez) não pode trabalhar, correndo o risco de infringir a lei e ter o benefício suspenso.

Todas as pessoas que não tiveram o trânsito em julgado até o dia 6 de fevereiro, data da decisão do STF , não poderão mais gozar dessa opção de conseguir um benefício mais gordo. Isso inclui os aposentados que tinham a reaposentação por liminar. Essas pessoas voltam a receber o valor com o qual se aposentaram inicialmente.

Para o advogado previdenciário João Eugênio Modenesi Filho, a decisão pacifica muita coisa sobre o tema. "Tiveram muitas pessoas conseguiram a reaposentação através de liminar. Elas é que terão o benefício descontinuado e, com isso, voltam a receber o valor anterior. Mas para quem tinha o processo transitado em julgado nada muda, a pessoa continua a receber o benefício maior", comenta.

O QUE FOI RECEBIDO NÃO PRECISARÁ SER DEVOLVIDO AO INSS

Os beneficiários que deixam de receber pela reaposentadoria não precisarão devolver os valores recebidos de boa-fé. Além disso, a conclusão do Supremo ainda permite que essas pessoas bloqueiem descontos realizados pelo INSS para cobrar a devolução desses valores recebidos por meio das ações de reaposentação.

Para que os descontos parem de ser realizados pela Previdência, o pedido de interrupção precisa ser apresentado pelo advogado responsável pela ação de reaposentação. Ele deve pedir ao juiz o fim dos descontos, ou ao menos a suspensão, até conclusão do processo.