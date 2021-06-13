Com atraso de 14 dias, navio com combustível é descarregado no ES

Postos em regiões do ES registram falta de combustível Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um navio com 24 milhões de litros de combustível começou a ser descarregado às 19 horas deste sábado (12) no Porto de Vila Velha. Segundo informações da Petrobras , ainda não é possível saber quando o trabalho será concluído e quando o produto será transportado para os postos capixabas.

Com isto, há uma semana consumidores de algumas regiões do Espírito Santo relatam dificuldade para encontrar gasolina em postos, fato que se agravou a partir da última quinta-feira (10).

Por nota a petroleira, confirmou a informação e explicou que programou um navio para descarga de 11 milhões de litros no Porto de Tubarão, controlado pela Vale, em 30 de maio. Contudo, apenas no último dia 5 foi possível fazer o descarregamento de cerca de 4,5 milhões de litros devido às condições operacionais e climáticas.