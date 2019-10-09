Home
Casagrande quer enviar Previdência até o final do mês à Assembleia

Governador do ES deseja usar as mesmas regras de aposentadoria dos servidores federais no projeto que muda benefícios do funcionalismo estadual

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 17:51

 - Atualizado há 6 anos

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), fala sobre Previdência Crédito: Tati Beling/Ales

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), quer enviar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo até o final deste mês o projeto de reforma da Previdência estadual. O chefe do Executivo deseja usar as mesmas regras de aposentadoria dos servidores federais no projeto que muda os benefícios do funcionalismo estadual.

“Assim que a PEC for promulgada nós estamos encaminhando este projeto (da reforma estadual) para a Assembléia Legislativa”, afirmou Casagrande. A previsão é de que a votação em segundo da reforma aconteça no dia 22 deste mês no Senado.

Em entrevista concedida após o anúncio do projeto de lei para redução do valor das multas acessórias, nesta quarta-feira (09), no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador disse defender que todos os servidores públicos tenham as mesmas regras.

"Então o mais justo é que a gente encaminhado a proposta de reforma para a Assembleia, se conseguir concluir as análises, envie no mesmo parâmetro daquilo que está sendo votado no Congresso Nacional", apontou.

O governador ainda ressaltou que só pode enviar a proposta quando a reforma da Previdência nacional for promulgada, o que pode ocorrer já nos dias seguintes. "Acho que até o final do mês a gente mande a proposta para a Assembleia. Depende de estarem elaborados os termos, mas será neste ano", pontuou. 

Como adiantou em entrevista à A Gazeta na terça-feira (08), a opção pelo envio de um projeto próprio para a Casa de Leis capixaba é justificada por Casagrande pelo tempo que Brasília deverá levar para apreciar a matéria.

Para o chefe do legislativo estadual, a PEC paralela - que prevê, entre outros pontos, incluir Estados e municípios na reforma da Previdência - não deve ser votada neste ano. 

Entretanto, o governador não deu detalhes sobre as possíveis mudanças na aposentadoria dos servidores estaduais. Ele garantiu que uma posição definitiva deverá ser tomada por ele e por sua equipe nos próximos dias.

