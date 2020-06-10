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Caixa só reabre na sexta (12) para pagamento do auxílio emergencial

Beneficiários nascidos em novembro poderão sacar ou transferir a segunda parcela do benefício de R$ 600. A transferência de valores pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 17:06

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 17:06

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do Governo Federal.
Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do governo federal. Crédito: Vitor Jubini
A Caixa Econômica Federal não vai abrir nesta quinta-feira (11), no feriado de Corpus Christi. As agências voltam a funcionar apenas nesta sexta-feira (12) para o pagamento dos auxílios emergenciais.
Quem faz aniversário no mês de novembro e que recebeu a primeira parcela até 30 de abril poderá sacar ou transferir a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a partir de sexta. Ao todo 2,5 milhões de pessoas devem receber o benefício. Até esta quarta-feira (10), essas pessoas só poderiam pagar contas ou boletos com o valor depositado na poupança social digital da Caixa
O atendimento vai contemplar os informais, desempregados e outras pessoas que se inscreveram no site ou no aplicativo para receber o benefício.  De 30 de maio a 10 de junho, o banco realizou o pagamento em espécie aos nascidos entre janeiro e outubro. Na semana passada, foram contemplados os beneficiários do Programa Bolsa Família.
Para evitar aglomeração na porta das agências, o calendário de pagamentos é dividido de acordo com o mês de nascimento do beneficiário (veja o calendário no final da matéria). É importante lembrar que a transferência de valores pode ser feita pelo aplicativo sem a necessidade de ir até uma agência.
Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa, os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie não permanecerão no local.

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Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:
  • Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;
  • Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver; 
  • CNH - Carteira Nacional de Habilitação; 
  •  Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver; 
  • Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial, começou a receber o benefício no dia 18 de maio. O último lote de beneficiário foi no dia 29 de maio. Para essas pessoas, o pagamento ocorreu da mesma forma do benefício regular, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A renda emergencial pode ser sacada ou transferida normalmente.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

Os beneficiários do auxílio emergencial que fizeram cadastro no aplicativo ou site da Caixa receberam o crédito da segunda parcela na poupança social digital entre 20 e 26 de maio.  Já o calendário de saques e transferências começou no dia 30 de maio e segue até 15 de junho.

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A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras on-line ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito. 

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