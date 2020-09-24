Caixa paga auxílio emergencial para 5,6 milhões nesta sexta

A Caixa Econômica Federal deposita nesta sexta-feira (25) mais um lote do auxílio emergencial do governo federal para 5,6 milhões de brasileiros. A rodada de pagamentos inclui 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família que têm Número de Identificação Social (NIS) com final 7 e mais 4 milhões de informais nascidos em setembro.
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, esta já é a sexta parcela, que passa a ter valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família. Quem já possui um benefício pelo programa maior que R$ 300 vai manter o maior valor. Ao todo, 1,2 milhão de famílias participantes do Bolsa Família serão contempladas. Veja o cronograma da 6ª parcela para esses beneficiários:
CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 6ª PARCELA
- 17 de setembro - NIS final 1
- 18 de setembro - NIS final 2
- 21 de setembro - NIS final 3
- 22 de setembro - NIS final 4
- 23 de setembro - NIS final 5
- 24 de setembro - NIS final 6
- 25 de setembro - NIS final 7
- 28 de setembro - NIS final 8
- 29 de setembro - NIS final 9
- 30 de setembro - NIS final 0
SEGUNDO CICLO PARA INSCRITOS
Já os 4 milhões de inscritos no auxílio emergencial que terão os valores creditados nesta sexta (ciclo 2), ainda receberão R$ 600, uma vez que são pessoas que vão receber a quinta parcela (porque começaram a receber em abril), a quarta (recebem desde maio), a terceira (desde junho) ou a segunda (desde julho).
Porém, estes nascidos em setembro só poderão sacar o benefício em dinheiro no dia 15 de outubro. Até lá, eles podem movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem em transações como pagamentos de contas e compras usando o QR Code ou o cartão de débito digital. Veja o cronograma por ciclo: