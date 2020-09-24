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Caixa paga auxílio emergencial para 5,6 milhões nesta sexta

Nova rodada de pagamentos inclui 6ª parcela para beneficiários do Bolsa Família, que já recebem R$ 300, e trabalhadores inscritos nascidos em setembro, que ainda vão receber R$ 600
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 18:25

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 18:25

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal deposita nesta sexta-feira (25) mais um lote do auxílio emergencial do governo federal para 5,6 milhões de brasileiros. A rodada de pagamentos inclui 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família que têm Número de Identificação Social (NIS) com final 7 e mais 4 milhões de informais nascidos em setembro.
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, esta já é a sexta parcela, que passa a ter valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família. Quem já possui um benefício pelo programa maior que R$ 300 vai manter o maior valor. Ao todo, 1,2 milhão de famílias participantes do Bolsa Família serão contempladas. Veja o cronograma da 6ª parcela para esses beneficiários:

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA - 6ª PARCELA

  • 17 de setembro - NIS final 1 
  • 18 de setembro - NIS final 2 
  • 21 de setembro - NIS final 3 
  • 22 de setembro - NIS final 4 
  • 23 de setembro - NIS final 5 
  • 24 de setembro - NIS final 6 
  • 25 de setembro - NIS final 7 
  • 28 de setembro - NIS final 8 
  • 29 de setembro - NIS final 9 
  • 30 de setembro - NIS final 0

SEGUNDO CICLO PARA INSCRITOS

Já os 4 milhões de inscritos no auxílio emergencial que terão os valores creditados nesta sexta (ciclo 2), ainda receberão R$ 600, uma vez que são pessoas que vão receber a quinta parcela (porque começaram a receber em abril), a quarta (recebem desde maio), a terceira (desde junho) ou a segunda (desde julho).

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Porém, estes nascidos em setembro só poderão sacar o benefício em dinheiro no dia 15 de outubro. Até lá, eles podem movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem em transações como pagamentos de contas e compras usando o QR Code ou o cartão de débito digital. Veja o cronograma por ciclo:

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