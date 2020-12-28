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Última parcela

Caixa paga auxílio emergencial para 3,3 milhões nesta segunda (27)

Dinheiro será depositado no Caixa Tem e só poderá ser sacado em janeiro. Veja todos os calendários do benefício

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2020 às 21:32
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Última rodada de pagamento dos R$ 300 do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Após uma pausa no calendário de pagamentos para o feriadão de Natal, a Caixa Econômica Federal retoma o cronograma do auxílio emergencial nesta segunda-feira (28). Ao todo, receberão o benefício na poupança social digital 3,3 milhões de trabalhadores nascidos em novembro.
O primeiro grupo, de 3,2 milhões de pessoas, é composto por trabalhadores inscritos que estão no ciclo 6 de pagamentos e nascidos em novembro.
Eles só vão poder sacar ou transferir o benefício a partir do dia 25 de janeiro. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado no Caixa Tem para compras e pagamentos.

Veja Também

Auxílio emergencial: veja quem vai receber na última semana do ano

Há ainda um segundo grupo, de 100 mil pessoas nascidas em novembro que foram aprovadas no auxílio já no mês de dezembro. Eles seguem um calendário diferente, o do auxílio residual. Para o grupo, será paga uma única parcela de R$ 300 nesta segunda. 

VEJA TODOS OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTOS E SAQUES

AUXÍLIO RESIDUAL

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