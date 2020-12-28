Caixa paga auxílio emergencial para 3,3 milhões nesta segunda (27)

Após uma pausa no calendário de pagamentos para o feriadão de Natal, a Caixa Econômica Federal retoma o cronograma do auxílio emergencial nesta segunda-feira (28). Ao todo, receberão o benefício na poupança social digital 3,3 milhões de trabalhadores nascidos em novembro.
O primeiro grupo, de 3,2 milhões de pessoas, é composto por trabalhadores inscritos que estão no ciclo 6 de pagamentos e nascidos em novembro.
Eles só vão poder sacar ou transferir o benefício a partir do dia 25 de janeiro. Até lá, o dinheiro pode ser movimentado no Caixa Tem para compras e pagamentos.
Há ainda um segundo grupo, de 100 mil pessoas nascidas em novembro que foram aprovadas no auxílio já no mês de dezembro. Eles seguem um calendário diferente, o do auxílio residual. Para o grupo, será paga uma única parcela de R$ 300 nesta segunda.