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Caixa deposita FGTS aos nascidos em dezembro nesta segunda-feira

Trabalhadores vão receber valor de até R$ 1.045, que será creditado na conta poupança digital Caixa Tem

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 20:25
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Aplicativo FGTS, onde é possível consultar o saldo liberado para saque Crédito: Carlos Alberto Silva
A Caixa realiza, nesta segunda-feira (21), o pagamento do último grupo de trabalhadores que serão contemplados com o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Vão receber cotistas nascidos no mês de dezembro, que têm saldo em contas ativas ou inativas no programa. Ao todo, desde o início dos pagamentos, em junho, 790 mil trabalhadores foram  beneficiados no Espírito Santo.
Cada trabalhador pode receber até R$ 1.045. O dinheiro será creditado na conta poupança social digital, e só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagamento de contas e compras pelo QR code. O saque em espécie e transferências só estarão disponíveis para esse grupo a partir do dia 14 de novembro   assim como para os nascidos em novembro, que tiveram o crédito em conta poupança no último dia 14.
Os aniversariantes que não tiveram o valor creditado automaticamente em conta no dia previsto pelo calendário (confira abaixo) devem acessar o App FGTS, complementar seus dados cadastrais, solicitar a abertura da conta digital e assim receber o crédito.
O saque em dinheiro já foi liberado para os nascidos de janeiro a maio. No dia 3 de outubro, poderão retirar o valor em espécie os nascidos em junho.

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QUEM PODE SACAR O FGTS?

Todo trabalhador que tem algum saldo nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)  esteja a conta ativa (com o trabalhador ainda empregado) ou inativa (caso tenha pedido demissão de algum emprego).

QUANTO PODE SER SACADO?

O limite de saques foi estabelecido em um salário mínimo: R$ 1.045. Se, por exemplo, o trabalhador tiver apenas R$ 500 na conta, ele poderá retirar todo o valor.

COMO EU CONSULTO O SALDO DA MINHA CONTA?

Os trabalhadores já podem consultar quanto podem sacar e em qual data o dinheiro é liberado. Os canais para consulta são pelo site www.fgts.caixa.gov.br e pelo telefone 111  escolhendo a opção 2. Nos dois casos é preciso ter em mãos o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) do trabalhador.

CANCELAMENTO DO CRÉDITO

Caso não haja movimentação dos valores até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido à conta de FGTS do trabalhador, sem prejuízos a quem não utilizar o dinheiro. Se após 30 de novembro a pessoa decidir por utilizar o dinheiro ela deverá fazer a solicitação do crédito por meio do aplicativo FGTS até 31 de dezembro.
O trabalhador que preferir deixar o dinheiro na conta do FGTS poderá informar no aplicativo ou pelo internet banking que não deseja receber os valores. O pedido para não receber deve ser feito, pelo menos, 10 dias antes da data prevista para o trabalhador receber o crédito.
Se o trabalhador receber o dinheiro, mas não tiver interesse em utilizar os valores ele pode solicitar o desfazimento do crédito. Tal solicitação também é feita pelo aplicativo ou pelo internet banking e não pode ser desfeita.

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