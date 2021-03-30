Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Troca da estrutura

Caixa-d'água danificada começa a ser retirada de condomínio na Serra

Construtora está fazendo a remoção e troca da estrutura que, segundo apontou o Crea, corria risco de cair. Trabalhos devem continuar até meados de abril

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:39

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 mar 2021 às 19:39
Parte de caixa d'água danificada de condomínio na Serra foi retirada
Parte da caixa-d'água danificada do condomínio já foi retirada Crédito: Luiz Cláudio Almeida
A torre-d'água que apresentou um amassado e, segundo apontou o Crea-ES, tinha risco de cair em um condomínio no bairro São Diogo, na Serra, começou a ser retirada nesta segunda-feira (29). De acordo com o síndico Luiz Cláudio Almeida, a estrutura de 35 metros de altura foi dividida em três partes. A previsão é que a inferior seja retirada até a tarde desta quarta-feira (31).
Uma nova torre será instalada no mesmo local. Ela será sete metros mais baixa e deve chegar também nesta quarta-feira (31). No entanto, todo o trabalho de instalação, incluindo a ligação dos canos, só deve ser finalizado na próxima semana. Durante todo esse período, o abastecimento no Residencial Top Life Cancun está sendo feito por três caixas d'água provisórias.
Ainda de acordo com o síndico, foi o condomínio que solicitou a retirada e reposição da estrutura à empresa MRV, responsável pela construção dos imóveis. Porém, o condomínio contratou um engenheiro para inspecionar a substituição. Luiz Claúdio reclamou de falta de apoio da Defesa Civil Municipal e do Conselho Regional de de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Veja Também

Sem respostas, moradores seguem com medo de caixa-d'água cair na Serra

Crea-ES não descarta risco de queda de caixa-d'água em prédio na Serra

"Ninguém fez nada. Até hoje ninguém me deu um laudo. Nosso condomínio teve que correr atrás sozinho", reclamou. "Eu chorei dias, não conseguia dormir. Estou psicologicamente traumatizado, por causa do medo da torre de água cair. Finalmente esse transtorno vai acabar na próxima semana", continuou.
Por meio de nota enviada nesta terça-feira (30), a construtora MRV, responsável pelo empreendimento, confirmou que está contribuindo com o condomínio para a substituição da caixa-d'água "para que possam entregar um reservatório em perfeitas condições de uso aos moradores". A empresa, no entanto, não deu maiores informações.

Retirada da torre d'água em condomínio na Serra

O Crea-ES, que inicialmente apontou que o reservatório apresentava importante deformidade e alertou para a possibilidade de desabamento, informou que realizará nesta quarta vistoria técnica e fiscal no serviço de remoção da caixa-d'água que abastece o condomínio e que irá apurar se há presença de empresas e profissionais legalmente habilitados para a execução dos serviços.
O conselho também afirmou que vai analisar documentos obrigatórios como as especificações da nova caixa d-água, as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) de fabricação e montagem da estrutura, além dos projetos estruturais, hidrossanitários e arquitetônicos.
Já a Defesa Civil da Serra informou que, na época do incidente, não constatou risco iminente de queda e solicitou a demarcação e isolamento do local, assim como análise da inclinação. Destacou ainda que a pediu apoio à Defesa Civil Estadual, que confirmou a ausência de risco iminente de queda da estrutura, e que o acompanhamento da execução dos reparos não é de responsabilidade da Defesa Civil.

RELEMBRE O CASO

No dia 16 de fevereiro deste ano, uma área do condomínio Top Life Cancun foi interditada por recomendação da Defesa Civil após a caixa-d'água do local apresentar amassados na lateral. Três dias depois, o presidente do Crea-ES, Jorge Silva, esteve no local e chegou a afirmar que a estrutura poderia cair se houvesse um vendaval.
Na época, alguns moradores dos prédios deixaram os apartamentos em que moravam com medo que a situação fosse parecida com a do condomínio São Roque, em Cariacica, onde uma pessoa acabou morrendo, em dezembro do ano passado, depois de uma torre-d'água despencar. 
Residencial Top Life Cancún na Serra. A caixa d'água do condomínio corre o risco de desabar.
Residencial Top Life Cancún na Serra: torre d'água apresentava um amassado na lateral Crédito: Ricardo Medeiros
Desde o início do problema, o síndico Luiz Cláudio Almeida reclama que a construtora MRV não atendeu a um pedido de manutenção na estrutura, feito em janeiro do ano passado. "Eles recusaram a assistência e em agosto iniciamos uma reforma. Em fevereiro, quando estávamos terminando de encher a parte superior, percebemos o amassado", contou.
Por outro lado, a empresa afirma que a reforma que causou os danos estava sendo realizada pelo próprio condomínio uma vez que já havia vencido o prazo de garantia. "O empreendimento foi entregue há cinco anos e nesse período não houve acionamentos de assistência técnica sobre a estrutura do castelo d'água", alegava em nota.

Atualização

31/03/2021 - 2:38
A matéria foi atualizada com os posicionamentos do Crea-ES e da Defesa Civil da Serra.

Veja Também

Supermercados vão funcionar em horário especial no feriadão de Vitória

ES amplia valor de auxílio para R$ 200 e inclui mais 17 mil famílias

Como a manobra de navios em Vitória evitaria encalhe no Canal de Suez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Serra Condomínio Crea-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados