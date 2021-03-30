Caixa-d'água danificada começa a ser retirada de condomínio na Serra

Parte da caixa-d'água danificada do condomínio já foi retirada Crédito: Luiz Cláudio Almeida

Uma nova torre será instalada no mesmo local. Ela será sete metros mais baixa e deve chegar também nesta quarta-feira (31). No entanto, todo o trabalho de instalação, incluindo a ligação dos canos, só deve ser finalizado na próxima semana. Durante todo esse período, o abastecimento no Residencial Top Life Cancun está sendo feito por três caixas d'água provisórias.

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Ainda de acordo com o síndico, foi o condomínio que solicitou a retirada e reposição da estrutura à empresa MRV, responsável pela construção dos imóveis. Porém, o condomínio contratou um engenheiro para inspecionar a substituição. Luiz Claúdio reclamou de falta de apoio da Defesa Civil Municipal e do Conselho Regional de de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

"Ninguém fez nada. Até hoje ninguém me deu um laudo. Nosso condomínio teve que correr atrás sozinho", reclamou. "Eu chorei dias, não conseguia dormir. Estou psicologicamente traumatizado, por causa do medo da torre de água cair. Finalmente esse transtorno vai acabar na próxima semana", continuou.

Por meio de nota enviada nesta terça-feira (30), a construtora MRV, responsável pelo empreendimento, confirmou que está contribuindo com o condomínio para a substituição da caixa-d'água "para que possam entregar um reservatório em perfeitas condições de uso aos moradores". A empresa, no entanto, não deu maiores informações.

Retirada da torre d'água em condomínio na Serra

O Crea-ES, que inicialmente apontou que o reservatório apresentava importante deformidade e alertou para a possibilidade de desabamento, informou que realizará nesta quarta vistoria técnica e fiscal no serviço de remoção da caixa-d'água que abastece o condomínio e que irá apurar se há presença de empresas e profissionais legalmente habilitados para a execução dos serviços.

O conselho também afirmou que vai analisar documentos obrigatórios como as especificações da nova caixa d-água, as Anotações de Responsabilidade Técnicas (ARTs) de fabricação e montagem da estrutura, além dos projetos estruturais, hidrossanitários e arquitetônicos.

Já a Defesa Civil da Serra informou que, na época do incidente, não constatou risco iminente de queda e solicitou a demarcação e isolamento do local, assim como análise da inclinação. Destacou ainda que a pediu apoio à Defesa Civil Estadual, que confirmou a ausência de risco iminente de queda da estrutura, e que o acompanhamento da execução dos reparos não é de responsabilidade da Defesa Civil.

RELEMBRE O CASO

Residencial Top Life Cancún na Serra: torre d'água apresentava um amassado na lateral Crédito: Ricardo Medeiros

Desde o início do problema, o síndico Luiz Cláudio Almeida reclama que a construtora MRV não atendeu a um pedido de manutenção na estrutura, feito em janeiro do ano passado. "Eles recusaram a assistência e em agosto iniciamos uma reforma. Em fevereiro, quando estávamos terminando de encher a parte superior, percebemos o amassado", contou.

Por outro lado, a empresa afirma que a reforma que causou os danos estava sendo realizada pelo próprio condomínio uma vez que já havia vencido o prazo de garantia. "O empreendimento foi entregue há cinco anos e nesse período não houve acionamentos de assistência técnica sobre a estrutura do castelo d'água", alegava em nota.