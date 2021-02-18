Sem respostas, moradores seguem com medo de caixa-d'água cair na Serra

Alexandre Lahas, morador do Residencial Top Life Cancun na Serra: aguardando laudo para tomar decisão Crédito: Ricardo Medeiros

O local, contudo, não está interditado e, embora algumas pessoas tenham saído de casa por precaução, ainda não há nenhuma orientação formal da Defesa Civil aos moradores. Segundo o síndico do condomínio, Luiz Cláudio Almeida, desde que foi percebido o dano na torre-d'água, as informações têm sido conflitantes.



"A Defesa Civil não falou nada (sobre interdição), os Bombeiros só pediram nosso alvará e o Crea ontem (quarta) deu uma nota para a imprensa, mas com a gente também não disse nada", afirma.



Ele conta ainda que, em reunião nesta quarta-feira (17) com a construtora MRV, responsável pelo empreendimento, ouviu de um técnico que fez perícia no local que a estrutura não apresenta risco para os moradores.

"Teve gente que saiu de casa, mas eu e muitos outros não temos para onde ir. Eles não falam se interditam ou não. A MRV fala que não cai, o Crea fala que cai, e ninguém fala o que a gente tem que fazer. Acho que estão esperando cair pra ver se mata alguém" Luiz Cláudio Almeida - Síndico

Alexandre Lahas é morador do quarto andar do bloco 1, que fica mais próximo da caixa-d'água. Ele conta que tinha acabado de chegar de viagem quando soube do problema e que até agora aguarda um posicionamento das autoridades para decidir se sai ou se fica no local.

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"Na hora que soube peguei minhas coisas e fui pra casa da minha namorada, que é aqui perto. Agora estamos aguardando o laudo dos órgãos responsáveis para tomarmos uma decisão, se vamos ficar ou se teremos que evacuar", diz.

VAI E VEM DE INFORMAÇÕES

Na noite do mesmo dia, outra avaliação preliminar foi feita, dessa vez do Crea-ES, que informou que não descarta a possibilidade de desabamento da torre-d'água que abastece o prédio. No entanto, ponderou que ainda será feito um diagnóstico decisivo e seguro.

A Gazeta entrou em contato com a Defesa Civil da Serra, órgão que tem a autoridade para interditar ou não o prédio, e questionou sobre qual seria a orientação para os moradores nesse momento.

Contudo, o órgão limitou-se a informar que aguarda um laudo topográfico que deverá ser contratado pelo condomínio para acompanhamento do caso.

"A Defesa Civil da Serra fez uma análise no local e orientou a contratação de um profissional de topografia para analisar o nível de inclinação da estrutura. Na quarta-feira foi realizada uma perícia a pedido da construtora", diz a nota enviada pela prefeitura.



Residencial Top Life Cancun, na Serra: caixa d'água do condomínio tem um amassado Crédito: Ricardo Medeiros

Essa análise topográfica ainda não tem data para ser realizada, uma vez que o condomínio quer que a construtora arque com a despesa da contratação.

CONDOMÍNIO RELATOU PROBLEMAS NA CAIXA D'ÁGUA EM JANEIRO DE 2020

Segundo o síndico do condomínio, em janeiro do ano passado, menos de cinco anos depois da entrega do empreendimento, foi feita uma reclamação formal à MRV a respeito da situação da caixa-d'água. Na ocasião, foi informado que ela estaria com ferrugem.

Em resposta, a construtora informou na época que não poderia fornecer assistência técnica pois a estrutura estaria fora da garantia. Por isso, os moradores decidiram fazer uma manutenção por conta própria, intervenção essa que vem sendo criticada pela construtora nesta semana.

Ainda em 2020, foi emitido um laudo técnico feito por especialista contratado pelo condomínio. O documento, datado de 17 de julho, já apontava irregularidades, como oxidações (ferrugem), antes mesmo de vencer a garantia de fabricação dos reservatórios, que seria em agosto de 2020.



Segundo o Crea, o documento foi expedido por empresa especializada, com responsável técnico e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica.

A Gazeta entrou em contato com a construtora MRV e com a empresa Dipawa, responsável pelos reservatórios, mas ainda não houve resposta. Esse texto poderá ser atualizado.



VÁRIAS OBRAS COM PROBLEMAS

O episódio envolvendo o condomínio em São Diogo, na Serra, é apenas o mais recente de uma série de problemas alarmantes envolvendo condomínios no Estado.