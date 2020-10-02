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Caixa abre 12 agências no ES para saque do auxílio e do FGTS no sábado

Os beneficiários nascidos em maio poderão sacar o auxílio emergencial e os nascidos em junho poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do Fundo de Garantia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 12:00

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:00

Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica
Fila na Caixa Econômica Federal em Campo Grande, Cariacica Crédito: Fernando Madeira
A Caixa abrirá 12 agências no Espírito Santo neste sábado (3/10), das 8h às 12h. O objetivo é atender os beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No Brasil, serão 770 agências abertas. 
Os beneficiários nascidos em maio  4 milhões de pessoas  poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro e os trabalhadores nascidos em junho  5 milhões de pessoas  poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS. Ao todo foram creditados R$ 5,8 bilhões para estes públicos.
A relação completa de agências que estarão abertas em todo o país pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.
Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

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AUXÍLIO EMERGENCIAL

Ao todo, no sábado (3), terão sido pagos R$ 218,3 bilhões do auxílio emergencial para 67,7 milhões de brasileiros, num total de 324,5 milhões de pagamentos.

SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS

Cerca de 60 milhões de trabalhadores já têm acesso ao valor global de até R$ 37,8 bilhões do Saque Emergencial do FGTS. A partir deste sábado os nascidos em junho que receberam o depósito e que não movimentaram a conta da poupança digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro. Também será possível transferir os valores, via aplicativo Caixa Tem, para outra conta.
Continua disponível ao trabalhador a opção de utilização dos recursos no Caixa Tem para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

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Com informações da Caixa Econômica Federal

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