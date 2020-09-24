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Loteria

Caixa Econômica Federal lança nova loteria com sorteio às 15h

Na loteria Super Sete, o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna; ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 22:16
O sorteio da Mega-Sena será realizado no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo
O sorteio da Mega-Sena será realizado no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal lançou nesta quarta-feira (23) a nova loteria Super Sete. Nessa nova modalidade, o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas, independentemente da ordem.
O volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador deverá escolher no mínimo 1 número por coluna. Essa aposta simples custa R$ 2,50.
Podem ser feitas apostas múltiplas e escolher mais números por coluna, marcando até 2 números por coluna, com 8 a 14 números marcados, ou 3 números por coluna, com 15 a 21 números marcados.

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Os sorteios da Super Sete também serão feitos em horários especiais. Serão realizados às 15h, às segundas, quartas e sextas. As apostas podem ser feitas até as 14h e, se houver ganhador, o prêmio poderá ser retirado no mesmo dia, segundo a Caixa.
O primeiro sorteio será no dia 2 de outubro, com prêmio de R$ 1 milhão. As apostas já podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa, neste caso com compra mínima de R$ 30.
Além da Super Sete, a Caixa ainda tem: Mega-Sena, Lotofácil, Dia de Sorte, Federal, Lotomania, Timemania, Quina e Dupla Sena.

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