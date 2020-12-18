Caixa abre 12 agências no ES no sábado para saque do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal vai abrir 751 agências em todo o país neste sábado (19) para atender a 6,5 milhões de beneficiários que poderão fazer o saque do auxílio emergencial. O atendimento será das 8 às 12 horas. No Espírito Santo, serão abertas 12 agências.
Vão poder sacar o benefício em dinheiro os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro que já receberam a ajuda pelo Caixa Tem em novembro e dezembro, pelos ciclos de pagamentos 5 e 6. Foram creditados R$ 4,3 bilhões para esse público, segundo o banco.
Confira abaixo as agências que vão funcionar neste sábado no Espírito Santo. Clique aqui para verificar as agências abertas em todo o país.
A Caixa esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agências (das 8h às 12h) serão atendidas.
Para quem optar por não sacar o dinheiro, continua disponível a opção de utilização dos recursos no aplicativo Caixa Tem para a realização de compras e pagamento por meio do cartão de débito virtual ou por QR Code.
Além do grupo dos ciclos 5 e 6, também neste sábado será pago o auxílio residual a 400 beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro que foram aprovados já no mês de dezembro. Eles vão receber de uma só vez a terceira, a quarta e a quinta parcela do auxílio no valor integral, de R$ 600 cada.