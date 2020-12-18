Caixa abre 12 agências no ES no sábado para saque do auxílio emergencial

A Caixa esclarece que não é preciso dormir na fila e que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento das agências (das 8h às 12h) serão atendidas.

Para quem optar por não sacar o dinheiro, continua disponível a opção de utilização dos recursos no aplicativo Caixa Tem para a realização de compras e pagamento por meio do cartão de débito virtual ou por QR Code.