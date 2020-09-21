Bruno Funchal é um dos cotados para substituir Waldery na Fazenda

Bruno Funchal é um dos nomes estudados por Guedes para assumir a Fazenda

A substituição, no entanto, não deve ocorrer rápido, de acordo com o jornal.

Uma das saídas para o "vice-ministro", como Waldery é chamado, é indicá-lo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com a saída dele, abriria a vaga para o cargo mais relevante no Ministério da Economia.