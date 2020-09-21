Bruno Funchal é um dos cotados para substituir Waldery na Fazenda

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, é um dos cotados para substituir Waldery Rodrigues, o atual secretário especial da Fazenda, no Ministério da Economia. A pasta, aliás, estuda outros dois nomes para o posto. As outras opções são os assessores especiais de Paulo Guedes, Esteves Colnago e Jeferson Bittencourt. A informação é da Folha de S.Paulo.
Ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo na gestão Paulo Hartung, Funchal, que atuava como diretor de projetos no Ministério da Economia, assumiu o Tesouro em julho deste ano depois que Mansueto de Almeida pediu demissão do cargo.
A substituição, no entanto, não deve ocorrer rápido, de acordo com o jornal.
A saída de Waldery está sendo cogitada desde a semana passada quando o presidente Jair Bolsonaro fez um vídeo nas redes sociais contrariando uma proposta apresentada pelo secretário especial. A ideia era cortar benefícios para pessoas com deficiência e idosos e congelar as aposentadorias para sobrar dinheiro para o programa Renda Brasil.
Na live, Bolsonaro disse que poderia dar um cartão vermelho para quem divulgou as informações. Desde então, para muitos, a permanência de Waldery, que havia divulgado o projeto no dia anterior, tornou-se insustentável, embora ele seja reconhecido como um servidor leal, dedicado e que tem importância técnica para o ministério.
Uma das saídas para o "vice-ministro", como Waldery é chamado, é indicá-lo para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com a saída dele, abriria a vaga para o cargo mais relevante no Ministério da Economia.