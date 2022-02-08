Banestes quer desligar 60 pessoas em novo plano de demissão voluntária

Banestes lançou um Plano de Desligamento Voluntário (PDV) para 2022 que poderá alcançar até 60 empregados de todas as áreas da instituição financeira. A adesão poderá ser feita pelos interessados até o dia 25 de fevereiro.

Desta vez, poderão se inscrever todos os colaboradores, independentemente do tempo de serviços prestados ao Sistema Financeiro Banestes (SFB) e que já tenham alcançado ou venham a alcançar as condições para passar a receber os benefícios da Fundação Banestes de Seguridade Social (Baneses) até 31 de março.

Banestes prevê demitir até 60 funcionários por meio de PDV Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a instituição financeira, as primeiras 60 inscrições registradas serão atendidas neste Plano de Desligamento Voluntário.

Aqueles que aderirem terão direito ao pagamento das verbas rescisórias, como já esperado, mas também terão acesso a outros benefícios, como um valor extra a título de incentivo de rendas mensais, de ticket (auxílio refeição e cesta alimentação) e de contribuição patronal para a Banescaixa.

É o segundo PDV que o Banestes lança em menos de seis meses. Em setembro de 2021, o programa tinha alcance de 100 funcionários e envolvia: os colaboradores com 30 anos ou mais de serviços prestados ao Sistema Financeiro Banestes (SFB) e que estivessem aposentados ou aptos a aposentar pela Previdência Social ao final daquele mês e usufruir dos benefícios da Fundação Banestes de Seguridade Social (Baneses).

“Não há objetivo de economia para o banco. É um processo natural de incentivo bonificado para a aposentadoria de colaboradores já interessados que aguardavam a oportunidade. O Banestes fez convocações recentes de técnicos bancários do último concurso público realizado. Em 2021, 75 colaboradores aderiram ao PDV”, informou a instituição financeira por meio de nota.