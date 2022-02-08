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Desligamento

Banestes quer desligar 60 pessoas em novo plano de demissão voluntária

Inscrições em Plano de Desligamento Voluntário (PDV) vão até o dia 25, e inclui, além do pagamento das verbas rescisórias, mais um valor a título de incentivo de rendas mensais, de ticket e de contribuição patronal para a Banescaixa

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:35

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 fev 2022 às 16:35
Banestes lançou um Plano de Desligamento Voluntário (PDV) para 2022 que poderá alcançar até 60 empregados de todas as áreas da instituição financeira. A adesão poderá ser feita pelos interessados até o dia 25 de fevereiro.
Desta vez, poderão se inscrever todos os colaboradores, independentemente do tempo de serviços prestados ao Sistema Financeiro Banestes (SFB) e que já tenham alcançado ou venham a alcançar as condições para passar a receber os benefícios da Fundação Banestes de Seguridade Social (Baneses) até 31 de março.
Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Banestes prevê demitir até 60 funcionários por meio de PDV Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a instituição financeira, as primeiras 60 inscrições registradas serão atendidas neste Plano de Desligamento Voluntário.
Aqueles que aderirem terão direito ao pagamento das verbas rescisórias, como já esperado, mas também terão acesso a outros benefícios, como um valor extra a título de incentivo de rendas mensais, de ticket (auxílio refeição e cesta alimentação) e de contribuição patronal para a Banescaixa.

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É o segundo PDV que o Banestes lança em menos de seis meses. Em setembro de 2021, o programa tinha alcance de 100 funcionários e envolvia: os colaboradores com 30 anos ou mais de serviços prestados ao Sistema Financeiro Banestes (SFB) e que estivessem aposentados ou aptos a aposentar pela Previdência Social ao final daquele mês e usufruir dos benefícios da Fundação Banestes de Seguridade Social (Baneses).
“Não há objetivo de economia para o banco. É um processo natural de incentivo bonificado para a aposentadoria de colaboradores já interessados que aguardavam a oportunidade. O Banestes fez convocações recentes de técnicos bancários do último concurso público realizado. Em 2021, 75 colaboradores aderiram ao PDV”, informou a instituição financeira por meio de nota.
Em comunicado ao mercado na segunda-feira (7), o banco informou ainda que tinha como objetivo otimizar sua estrutura de equipe "nos melhores padrões de mercado, preservando o compromisso com os fundamentos da carreira interna e a maximização de geração de valor para nossos acionistas, além de contemplar aqueles funcionários que contribuíram significativamente para o Banestes."

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