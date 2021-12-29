Com o desemprego em alta, bandidos se aproveitam de quem está à procura de trabalho para aplicar o golpe do falso emprego . Foi o que aconteceu recentemente com profissionais que chegaram a pagar R$ 600 aos criminosos para conseguir uma vaga em uma operadora de saúde no Espírito Santo

Segundo os golpistas, o dinheiro seria usado para que os candidatos participassem de um curso, o que daria a garantia de uma vaga na MêdSenior. As chances divulgadas pelos criminosos seriam para funções como enfermeiro, supervisor e coordenador de enfermagem.

De acordo com informações da empresa, o golpe foi identificado porque pessoas começaram a chegar na sede da operadora para fazer entrevistas que não estavam marcadas.

Bandidos usam nome de operadora para aplicar golpe do falso emprego Crédito: MedSênior

Your browser does not support the audio element. Bandidos cobram R$ 600 por vaga de emprego em plano de saúde no ES

Além disso, colaboradores da área, que conhecem o processo da companhia, perceberam algo errado. Isso porque os candidatos chegavam procurando por um indivíduo, que se identificava como diretor de RH da empresa.

Em nota, a MedSênior informou haver uma pessoa se passando por executivo do hospital da operadora de saúde, em Vitória. Segundo o comunicado, o golpista tem oferecido vagas de emprego para profissionais da área e agendado até entrevistas em nome da operadora nas instalações do hospital.