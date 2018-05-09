Capixabas tentam dar golpe de mais de R$ 340 mil no seguro-desemprego

Seguro-desemprego: Serra foi o município com mais fraudes no benefício no ES Crédito: Arquivo

Sessenta e dois capixabas fraudaram o seguro-desemprego para receber mais de R$ 340 mil dos cofres públicos, mas tiveram os benefícios cancelados após as irregularidades serem descobertas pelo Ministério do Trabalho. As fraudes foram identificadas entre dezembro de 2016 - quando foi implantado o Sistema de Detecção e Prevenção à Fraude no Seguro-Desemprego (Antifraude) - e abril deste ano.

Com os benefícios bloqueados, o Ministério do Trabalho diz ter evitado o golpe e gerado uma economia de R$ 348.016, valor que seria pago nos últimos 17 meses a estes capixabas irregulares.

A maioria dos casos foi registrada no município da Serra, com 29 fraudes bloqueadas, totalizando um valor de R$ 182 mil. Em seguida, está Cachoeiro de Itapemirim, com 12 casos e fraudes de R$ 71,1 mil; e Nova Venécia, que teve sete requerimentos bloqueados, chegando a R$ 36,3 mil.

Todas as 62 fraudes bloqueadas no Espírito Santo foram na modalidade emprego formal. O sistema ainda fiscaliza os benefícios nas modalidades doméstico, pescador e bolsa-qualificação.

"Os benefícios devem ser pagos aos trabalhadores capixabas em caso de desemprego, mas estavam sendo desviados por criminosos. Com o Antifraude, nossa fiscalização está evitando esse desvio e garantindo o direito dos trabalhadores", afirmou o ministro do Trabalho, Helton Yomura.

FRAUDES CHEGAM A QUASE R$ 1 BI EM TODO BRASIL

Se considerados os valores pagos com benefícios irregulares do seguro-desemprego em todo o Brasil, a economia para os cofres da União chega a quase R$ 1 bilhão, de dezembro de 2016 a abril de 2018, segundo dados do Ministério do Trabalho. Com quase 62 mil requerimentos bloqueados nesse período, o programa Antifraude evitou R$ 313,7 milhões em fraudes em todo o Brasil.

"Esses recursos seriam levados por quadrilhas organizadas que, ao longo do tempo, fraudaram e roubaram o dinheiro dos cofres públicos, mas agora elas estão sendo identificadas e interceptadas, com o uso de tecnologia de ponta", afirmou o ministro do Trabalho substituto, Helton Yomura.

A economia total, no montante exato de R$ 965.589.391,00 até agora, inclui a soma de R$ 313.695.406,00 em fraudes já bloqueadas e R$ 651.893.985,00 em ilícitos previstos. No primeiro caso, a fraude já ocorreu, mas o ministério conseguiu impedir o pagamento de parcelas previstas; no segundo, são consideradas fraudes evitadas desde o início do projeto, além de uma projeção da coordenação do seguro-desemprego de ilícitos que seriam cometidos nos próximos 12 meses, mas que foram impedidos com o uso de tecnologia, de acordo com o Ministério do Trabalho.

"A previsão é de chegar ao total de R$ 1 bilhão em economia para os cofres públicos em breve", disse Helton Yomura.